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Universidad de Chile

La verdadera prueba de fuego de Gago en U de Chile: “Se verá si tiene dedos para el piano”

El técnico de los azules se juega parte importante del objetivo de la U en esta semana, cuando dispute octavos de la Copa Chile.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago vive una semana decisiva en la U.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFernando Gago vive una semana decisiva en la U.

Universidad de Chile se juega gran parte del objetivo de la temporada esta semana, cuando afronte la llave contra Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Fernando Gago sabe que en la Liga de Primera está lejos del objetivo, por la diferencia con Colo Colo, pero que tiene chances en el otro torneo, pero debe superar a un cuadro de Viña del Mar que viene en ascenso.

Por lo mismo, un histórico Héctor Hoffens adelanta la prueba de fuego que tendrá el entrenador argentino, porque tiene plantel para poder seguir escalando por un título.

En estos momentos se verá si tiene los dedos para el piano, él va a usar la gente con mas experiencia lo que cree necesario”, explicó Hoffens, en conversación con Redgol.

Futbol, Universidad de Chile vs Coquimbo Unido. Fecha 22, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 05/09/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Coquimbo Unido. 22th turn, 2026 First Division League. Universidad de ChileÕs head coach Fernando Gago is pictured during a First Division League match against Coquimbo Unido at Nacional stadium in Santiago, Chile. 05/09/2026 Felipe Zanca/Photosport

Futbol, Universidad de Chile vs Coquimbo Unido. Fecha 22, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fernando Gago es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 05/09/2026 Felipe Zanca/Photosport Football, Universidad de Chile vs Coquimbo Unido. 22th turn, 2026 First Division League. Universidad de ChileÕs head coach Fernando Gago is pictured during a First Division League match against Coquimbo Unido at Nacional stadium in Santiago, Chile. 05/09/2026 Felipe Zanca/Photosport

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Gago siente la presión en la U

Héctor Hoffens pone un poco de presión a Fernando Gago en Universidad de Chile, justo cuando tiene que enfrentar a Everton el jueves en Viña del Mar y el domingo en el Estadio Nacional.

“Justamente lo tocó con un equipo que viene jugando bien, que ha subido bastante su nivel, es complicado, bueno cualquier equipo hoy es complicado para la U”, epxlica.

Por lo mismo, entiende que tiene una misión importante, más cuando la U tiene muchas bajas para afrontar la llave, pero se guarda confianza por el nivel: “Hay plantel, hay gente donde recurrir totalmente”.

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