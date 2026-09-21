El volante ha hecho un gran esfuerzo por volver, donde ahora se le vio haciendo fútbol en el CDA: ¿Jugará en Viña del Mar?

Universidad de Chile comenzó la semana con mucha ilusión de cara al primer encuentro de la llave ante Everton, por los octavos de final de la Copa Chile 2026 en Viña del Mar.

Todo, porque en sus redes sociales entregó chispazos del retorno de Charles Aránguiz, tras una lesión que lo mantuvo al margen desde la previa al partido ante Deportes La Serena.

En esa oportunidad, Redgol informó sobre una dolencia mayor del volante, por lo que se mantuvo trabajando y entrenando en el CDA en los días de Fiestas Patrias, de manera de poder tener un retorno más rápido.

La foto de Charles Aránguiz en el entrenamiento en el CDA. Foto: U de Chile.

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Charles Aránguiz aparece entrenando en la U

Según nos detallaron, los días en que los jugadores estaban libres, Charles Aránguiz trabajó con el cuerpo médico de los azules, además de realizar trabajo con balón, lo que lo encaminaba a un regreso.

Si bien no quisieron apurarlo en ningún momento, las imágenes que compartieron en las plataformas digitales de la U lo muestran realizando trabajo con balón y con sus compañeros.

Algo que llena las expectativas que pueda estar ante el cuadro de Viña del Mar en la jornada del jueves, donde tiene una larga lista de bajas: Marcelo Morales, Bianneider Tamayo, Agustín Arce y Lucas Barrera.

Por lo mismo, se espera hasta el miércoles por una decisión final del técnico Fernando Gago, entendiendo que en el último compromiso tuvo problemas para reemplazar al Príncipe en la zona de los volantes.

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