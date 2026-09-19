Pronósticos Atlético de Madrid vs Real Madrid: el derbi madrileño en la fecha 7 de LaLiga

Nuestros pronósticos de Atlético de Madrid vs Real Madrid por LaLiga. Análisis, cuotas y las mejores apuestas para el derbi madrileño.

Presentamos los pronósticos de Atlético de Madrid vs Real Madrid, uno de los partidos más esperados de la temporada.

El derbi madrileño, válido por la séptima jornada de LaLiga, se disputará el domingo 20 de septiembre en el Estadio Metropolitano. Este clásico encuentra a ambos equipos en la parte alta de la tabla, prometiendo un duelo de alta intensidad y con mucho en juego.

Nuestros picks Pronósticos: Atlético de Madrid vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Empate Atlético de Madrid ganó 17 de sus últimos 22 partidos de liga en el Metropolitano. Además, Real Madrid solo ganó dos de sus últimas diez visitas, mientras cuatro terminaron empatadas. bet365 3.80 Pronóstico Anota en cualquier momento: Kylian Mbappé Kylian Mbappé suma ocho goles en siete partidos oficiales y registra el segundo xG más alto de LaLiga. Además, ya marcó ante Atlético Madrid en este estadio la temporada pasada. bet365 1.72 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Atlético de Madrid vs Real Madrid

El Atlético de Madrid ha marcado 14 goles en LaLiga , superando sus goles esperados (xG) de 9.64. Su rendimiento superior de +4.36 es el más alto de la primera división española.

ha marcado 14 goles en , superando sus goles esperados (xG) de 9.64. Su rendimiento superior de +4.36 es el más alto de la primera división española. El Real Madrid ha rematado al palo nueve veces en la temporada 2026/27 de LaLiga, casi el doble que cualquier otro equipo de la competición.

ha rematado al palo nueve veces en la temporada 2026/27 de LaLiga, casi el doble que cualquier otro equipo de la competición. La apuesta de “ambos equipos anotan” ha resultado ganadora en 13 de los últimos 14 enfrentamientos entre ambos clubes en todas las competiciones.

Kylian Mbappé es el jugador con más intentos de gol en LaLiga, con 40 remates, de los cuales 22 han sido a portería.

Cuotas 1X2 Cuotas: Atlético de Madrid vs Real Madrid Cuotas ofrecidas por bet365 Atlético de Madrid 3.90 bet365 Empate 3.80 bet365 Real Madrid 1.92 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Atlético de Madrid vs Real Madrid

El derbi madrileño llega en un momento clave. El Real Madrid ocupa el segundo lugar con 15 puntos y necesita una victoria para no perderle pisada al líder Barcelona. Los Blancos vienen de una sufrida victoria por 3-2 ante el Elche, demostrando una gran capacidad ofensiva pero también algunas dudas en defensa.

Por su parte, el Atlético de Madrid es tercero con 13 unidades y busca consolidar su fortaleza en casa. El equipo del Cholo Simeone ha convertido el Metropolitano en un bastión, perdiendo solo tres de sus últimos 22 partidos de liga como local. Llegan con confianza tras golear 4-0 a Osasuna.

Nuestra apuesta segura: Empate

Aunque el Real Madrid parte como favorito en las cuotas, el Atlético de Madrid rara vez cede puntos en el Metropolitano. Los Colchoneros han demostrado ser un rival muy difícil en su estadio, donde han ganado 17 de sus últimos 22 partidos de liga. Además, el historial reciente favorece un resultado igualado.

El Real Madrid ha ganado solo dos de sus últimas diez visitas al campo del Atlético en tiempo reglamentario, y cuatro de esos encuentros terminaron en empate. Considerando la solidez defensiva del Atleti en casa y el poder ofensivo de los merengues, un empate se perfila como un resultado muy probable. La cuota de 3.80 ofrece un valor excepcional para una apuesta que tiene sólidos fundamentos estadísticos.

Apuesta 1 | Atlético de Madrid vs Real Madrid – Resultado final: Empate – 3.80 en bet365

Apuesta de valor: Kylian Mbappé anotará

El delantero francés es la principal amenaza ofensiva del Real Madrid y llega en un estado de forma espectacular. Mbappé ha marcado ocho goles en siete partidos oficiales esta temporada y en LaLiga promedia un gol cada 77 minutos. Su capacidad para generar peligro es constante.

Con el segundo xG (goles esperados) más alto de la liga (7.86), queda claro que el atacante tiene numerosas oportunidades por partido. Ya le marcó al Atlético en este mismo estadio la temporada pasada, y con la cantidad de ocasiones que genera el equipo de Mourinho, es muy probable que vuelva a hacerlo. La cuota de 1.72 es atractiva para un jugador de su calibre.

Apuesta 2 | Atlético de Madrid vs Real Madrid – Anota en cualquier momento: Kylian Mbappé – 1.72 en bet365

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Alineaciones probables en Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid: Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Simeone, Llorente, Hjulmand, Grimaldo, Lee, David, Baena.

Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Simeone, Llorente, Hjulmand, Grimaldo, Lee, David, Baena. Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Atlético de Madrid vs Real Madrid

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Atlético de Madrid vs Real Madrid?

El Real Madrid es ligeramente favorito según las cuotas, pero la increíble fortaleza del Atlético Madrid en el Estadio Metropolitano equilibra completamente el partido.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el domingo 20 de septiembre a las 11:15 horas (hora de Chile) en el Estadio Metropolitano. La transmisión dependerá de tu operador de cable local.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 3.80 por el empate representa el mayor valor, dada la solidez del Atlético como local y los antecedentes recientes entre ambos equipos en ese estadio.

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