Pronósticos Roma vs Inter: choque de líderes invictos en la Serie A

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para Roma vs Inter por la Serie A. Análisis, cuotas y datos clave para el choque en la cima de la tabla.

Presentamos los pronósticos de Roma vs Inter, un duelo clave en la cima de la Serie A. Este partido enfrenta a los dos únicos equipos con un arranque perfecto en la temporada.

La Loba y los Nerazzurri se miden por la quinta jornada de la liga italiana, en un partido programado para el sábado 19 de septiembre en el Stadio Olimpico. El ganador tomará una ventaja temprana en la carrera por el Scudetto.

Nuestros picks Pronósticos: Roma vs Inter Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Ambos equipos anotan: Si Roma marcó más de 1.5 goles en cada partido de Serie A, mientras Inter promedia más de tres tantos. Además, ambos equipos presentan potencia ofensiva y este pronóstico se cumplió en siete de sus últimos 12 duelos. bet365 1.53 Pronóstico Resultado final: Empate Roma e Inter llegan con puntaje perfecto tras cuatro jornadas, reflejando una marcada igualdad. Además, las cuotas para ambos triunfos son similares y el empate mantendría invictos a los dos. bet365 3.50 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Roma vs Inter

La Roma está teniendo su mejor inicio en la Serie A desde la temporada 2014/15, con cuatro victorias consecutivas.

está teniendo su mejor inicio en la desde la temporada 2014/15, con cuatro victorias consecutivas. El Inter domina casi todas las métricas ofensivas de la liga, liderando en goles (12), goles esperados (11.6) y remates a puerta por partido (8).

domina casi todas las métricas ofensivas de la liga, liderando en goles (12), goles esperados (11.6) y remates a puerta por partido (8). Las cuotas para una victoria del Inter contra la Roma son las más altas de las últimas cuatro temporadas, lo que refleja la paridad del encuentro.

El portero de la Roma, Mile Svilar, lidera la liga con un 90% de paradas, muy por encima del 62% de Josep Martínez, arquero del Inter.

Cuotas 1X2 Cuotas: Roma vs Inter Cuotas ofrecidas por bet365 Roma 2.70 bet365 Empate 3.50 bet365 Inter 2.60 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Roma vs Inter

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con un récord perfecto de cuatro victorias en cuatro partidos, compartiendo la cima de la tabla. El ganador no solo se quedará con el liderato en solitario, sino que también dará un golpe de autoridad en la lucha por el título.

La Roma de Gian Piero Gasperini ha mostrado una solidez defensiva impresionante, concediendo solo un gol en cuatro juegos. Por otro lado, el Inter ha sido una máquina ofensiva, anotando 13 goles. Sin embargo, su defensa ha mostrado vulnerabilidades, recibiendo goles en cuatro de sus cinco partidos oficiales esta temporada.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Este pronóstico se basa en la potencia ofensiva de ambos clubes. La Roma enfrenta a la mejor delantera de la liga, mientras que el Inter, a pesar de su poder de fuego, ha mostrado fragilidad defensiva, con solo una portería a cero en cinco partidos oficiales.

La Roma ha marcado más de 1.5 goles en cada uno de sus partidos de Serie A, y el Inter promedia más de tres goles por encuentro. Considerando que este pronóstico se ha cumplido en siete de los últimos 12 duelos directos, la cuota de 1.53 es una opción sólida.

Apuesta 1 | Roma vs Inter – Ambos equipos anotan: Si – 1.53 en bet365

Apuesta de valor: Empate

Un empate es un resultado muy atractivo por su alta cuota. Este es solo el segundo enfrentamiento en la historia de la Serie A entre dos equipos con puntaje perfecto después de la cuarta jornada, lo que subraya la igualdad de fuerzas.

Las casas de apuestas ven el partido muy parejo, con cuotas casi idénticas para la victoria de ambos. Dado que un empate mantendría invictos a los dos y que el Inter no ha podido ganar partidos clave como visitante con cuotas similares en el pasado, el valor de un 3.50 por la igualdad es considerable.

Apuesta 2 | Roma vs Inter – Resultado final: Empate – 3.50 en bet365

En un partido tan importante para la temporada, es clave entender cómo funcionan las apuestas en la Serie A. Verifica cuáles son los mercados y cuotas destacados para esta competencia.

Alineaciones probables en Roma vs Inter

Roma: Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; Malen.

Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; Malen. Inter: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, L. Martinez.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Roma vs Inter

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Roma vs Inter?

Según las cuotas, el Inter es ligeramente favorito, pero el partido se considera extremadamente parejo. El empate es un resultado muy probable debido al gran momento de ambos equipos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas (hora de Chile) en el Stadio Olimpico. La transmisión para Chile suele estar a cargo de ESPN y Star+.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 3.50 por el empate representa un gran valor, considerando la paridad entre los dos líderes invictos de la Serie A.

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