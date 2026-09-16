El equipo de Sebastián Miranda superó con comodidad a los canaleros en su estreno en los Odesur. Volverá a jugar en pleno 18 de septiembre el Clásico del Pacífico.

La Selección Chilena Sub 20 tuvo su estreno en el Grupo A de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde enfrentaba en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario a la escuadra de Panamá, en busca de conseguir sus primeros tres puntos.

Para este primer encuentro, el técnico Sebastián Miranda puso en la cancha a Vicente Villegas en el arco; Martín Jiménez, Bruno Torres, José Movillo y Matías Orellana en defensa; Joaquín Soto, Mario Sandoval y Antonio Riquelme en mediocampo; Martín Mundaca, Yastin Cuevas y Vicente Martínez en ataque.

Pese a que el conjunto canalero buscó complicarle las cosas a Chile, apelando a su exhuberancia física, La Roja fue mejor en todos los ámbitos y así se plasmó en el marcador con una victoria por 4-1 para quedar como líder en su zona de los Juegos Odesur.

El coquimbano Martín Mundaca abrió la cuenta en el minuto 18, al aprovechar un rebote del arquero panameño. En el segundo tiempo, aparecieron los colocolinos Yastin Cuevas (49′) y Vicente Martínez (59′) para aumentar las cifras. Los centroamericanos descontaron mediante Raheen Cuello (63′), pero Joaquín Muñoz (77′) puso el resultado final.

Vicente Martínez anotó uno de los goles de Chile ante Panamá (Comunicaciones FFCH)

¿Cómo queda Chile Sub 20 en los Juegos Suramericanos?

Gracias a esta victoria, la escuadra de Miranda suma sus primeros tres puntos en el Grupo A de los Odesur, y supera por diferencia de goles a Colombia, que en el comienzo de la jornada en Rosario derrotó por 2-0 a Perú con anotaciones de Gerónimo Mancilla y Daniel Socarrás.

En la continuidad del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Chile volverá a jugar este viernes 18 de septiembre en el Clásico del Pacífico ante los incaicos desde las 15:00 horas. Cerrará su participación el domingo 20 frente a los cafetaleros a las 10:00 horas.

ver también Chile Sub 20 y su camino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Calendario y fixture

En síntesis