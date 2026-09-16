Hermanas Abraham lideran triple conquista de oro en el remo en los Juegos Suramericanos: “Vamos paso a paso”

Melita y Antonia sumaron nuevas preseas doradas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Alfredo Abraham y Andoni Habash también tocaron la gloria en las aguas trasandinas.

El Team Chile sigue haciendo historia en los Juegos Suramericanos 2026. Ahora en la disciplina del remo, los atletas nacionales lograron tres medallas de oro y confirmaron su jerarquía en este tipo de disciplina.

Las primeras en conseguir la presea dorada fueron Melita y Antonia Abraham que remaron más rápido que sus rivales en la categoría dos sin timonel.

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Incluso le hicieron frente a las aguas trasandinas y sacaron una notoria ventaja sobre sus rivales para finalizar en un tiempo de 7:12.64.

Pero la racha de Chile siguió en la siguiente prueba. Ahora Alfredo Abraham -hermano de Melita y la Anto- junto a Andoni Habash se quedó con el oro en la categoría dos pares de remos. El remate fue de infarto ya que hasta el final lucharon con los uruguayos pero lograron sacar distancia en los últimos metros.

En racha: Chile suma tres oros en el remo

Ahora la guinda de la torta llegó con el remo ocho con timonel. El equipo femenino práticamente le dio un baile a Brasil y se quedó con el oro con la marca de 5:58.39.

El bote nacional compuesto Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Isidora Niemeyer, Antonia Liewald, Josefa Yáñez, Emily-Louise Serandour y timoneado por Josefa Ceballos, logró la tercera medalla al hilo en una jornada de ensueño para nuestro país. El tiempo total fue nada menos que 5:53.08.

“La timonel lo hizo increíble. Nos fuimos por el centro de la pista. Hubo un momento donde pasaron olas pero lo supimos sacar adelante”, agregó Antonia tras el triunfo.

“Es un tremendo comienzo para el equipo. Ya sumamos tres medallas. Estamos muy contentas. Son regatas duras. Pero vamos cumpliendo paso a paso lo que teníamos propuesto”, detalló Melita Abraham y que ahora sueña con seguir conquistando medallas con el Team Chile.