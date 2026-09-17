La Selección Chilena viene de golear a Panamá en su debut y ahora enfrentará a Perú en un duelo clave para avanzar a las semifinales.

La Roja Sub 20 quiere seguir celebrando en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Después de comenzar su participación con una contundente victoria por 4-1 sobre Panamá, la Selección Chilena se prepara para enfrentar a Perú en su segundo compromiso del Grupo A.

El equipo dirigido por Sebastián Miranda buscará mantener su buen arranque y dar un nuevo paso hacia las semifinales del torneo.

El encuentro aparece como uno de los más importantes para las aspiraciones de ambos equipos. Chile llega fortalecido por su triunfo en el estreno, mientras que la selección peruana necesita recuperarse después de caer por 2-0 ante Colombia.

La Roja Sub 20 comenzó con una contundente victoria por 4-1 sobre Panamá en los Odesur 2026.

¿A qué hora juega y dónde ver EN VIVO Chile vs. Perú Sub 20?

El partido entre Chile y Perú Sub 20 se disputará este viernes 18 de septiembre, a partir de las 15:00 horas de Chile, por la segunda fecha del Grupo A de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El duelo tendrá transmisión gratuita por televisión abierta, EN VIVO por TVN. Además, podrá seguirse de manera online mediante las plataformas digitales de TVN.

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De esta manera, el compromiso tendrá mucho en juego: La Roja intentará acercarse a la siguiente ronda y la Bicolor buscará sumar sus primeros puntos para mantenerse en carrera por una medalla.

En resumen…