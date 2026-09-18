La selección Sub 20 que dirige Sebastián Miranda buscará una victoria que lo meta en semifinales de los Juegos Odesur en una nueva edición del "Clásico del Pacífico".

Luego de la victoria en el estreno de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 por 4-1 ante Panamá, la Selección Chilena Sub 20 jugará su segundo encuentro por el Grupo A en una nueva edición del “Clásico del Pacífico” ante Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

La escuadra que dirige Sebastián Miranda necesita de la victoria para asegurar su lugar en las semifinales que le permitirán pelear por una medalla y así igualar lo hecho en Cochabamba 2018, donde se conquistó el primer puesto. Los incaicos están obligados a ganar, de lo contrario quedan eliminados.

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