Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Juegos Suramericanos

Chile vs. Perú: Minuto a minuto y dónde ver en vivo el duelo por Juegos Suramericanos

La selección Sub 20 que dirige Sebastián Miranda buscará una victoria que lo meta en semifinales de los Juegos Odesur en una nueva edición del "Clásico del Pacífico".

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Chile enfrenta a Perú por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
© Santiago Bahamonde/Team ChileChile enfrenta a Perú por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Luego de la victoria en el estreno de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 por 4-1 ante Panamá, la Selección Chilena Sub 20 jugará su segundo encuentro por el Grupo A en una nueva edición del “Clásico del Pacífico” ante Perú en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

La escuadra que dirige Sebastián Miranda necesita de la victoria para asegurar su lugar en las semifinales que le permitirán pelear por una medalla y así igualar lo hecho en Cochabamba 2018, donde se conquistó el primer puesto. Los incaicos están obligados a ganar, de lo contrario quedan eliminados.

Chile vs. Perú: horario y dónde ver GRATIS EN VIVO a La Roja Sub 20 por los Juegos Odesur 2026

ver también

Chile vs. Perú: horario y dónde ver GRATIS EN VIVO a La Roja Sub 20 por los Juegos Odesur 2026

Sigue el minuto a minuto entre Chile y Perú por Juegos Suramericanos:

23' ¡PELOTA EN EL PALO!

Se juntaron Yastin Cuevas y Vicente Martínez, este último remata dentro del área y el balón pega en el vertical izquierdo. 0-0

22' PRIMER ACERCAMIENTO DE PERÚ

Remate muy desviado de Jair Moretti. 0-0

20' OTRO INTENTO DE CHILE

Mario Sandoval prueba de larga distancia y su remate se va por arriba del horizontal. 0-0

9' PRIMER INTENTO DE CHILE

Remate desviadísimo de Martín Jiménez. 0-0

FORMACIÓN TITULAR DE PERÚ

El brasileño Thiago Kosloski pone esta oncena para enfrentar a Chile...

Fabrisio Mesías en el arco; Duham Ballumbroso, Samuel Pereda, Joaquín Verde y Jonathan García en defensa; Gerson Castillo, Lionel Herrera y Mart Cari en mediocampo; Jair Moretti, José Mellán y Nicolás Rengifo en delantera.

5' ¿Y ESA FALTA JUEZ?

El arquero peruano Fabrisio Mesías lo pasa a llevar a Yastin Cuevas y el juez venezolano no cobra nada. 0-0

¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!

Por la segunda fecha del Grupo A de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ya se enfrentan en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario...

CHILE vs. PERÚ

Sigue minuto a minuto este partido junto a RedGol.-

LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO

El venezolano Carlos Parra es el juez central del encuentro entre Chile y Perú, secundado por Antoni García y Paolo García, mientras que el cuarto juez será Jefferson Miranda.

EN PLENAS FIESTAS PATRIAS

Suena en Rosario el himno más hermoso del mundo... EL HIMNO NACIONAL DE CHILE

¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!

CHILE y PERÚ ya pisan el gramado del Estadio Marcelo Bielsa de Rosario para este Clásico del Pacífico por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿QUÉ NECESITA CHILE PARA CLASIFICAR?

Gracias a la victoria que logró Panamá por 1-0 ante Colombia, al equipo que dirige Sebastián Miranda le basta con la victoria ante Perú para clasificar a semifinales y asegurar su lugar en la disputa por las medallas.

Si empata, en la última fecha se mide ante los cafetaleros y corre riesgo de quedar eliminado.

LA BANCA DE LA SELECCIÓN CHILENA

Para enfrentar a Perú, Sebastián Miranda tiene como alternativas al arquero José Alburquerque; los defensores Francisco Daza y Juan Poblete; los volantes Antonio Riquelme y Vicente Zenteno; más los atacantes Maximiliano Rojas y Cristián Rocha.

¡FORMACIÓN TITULAR DE LA SELECCIÓN CHILENA!

Sebastián Miranda confirmó la oncena para enfrentar a Perú en Rosario...

Vicente Villegas en el arco; Martín Jiménez, Bruno Torres, José Movillo y Matías Orellana en defensa; Joaquín Soto, Mario Sandoval y Joaquín Muñoz en mediocampo; Martín Mundaca, Yastin Cuevas y Vicente Martínez en ataque.

CONMEBOL FESTEJA NUESTRAS FIESTAS PATRIAS

Como una forma de conmemorar este 18 de septiembre, el ente rector del fútbol sudamericano le dedicó a nuestro país un video con la entonación del HIMNO NACIONAL en todas las categorías y en todas sus formas.

Tweet placeholder

ASÍ FUE EL DEBUT DE LA ROJA EN LOS ODESUR

En su estreno en el Coloso del Parque Independencia en Rosario, Chile goleó por 4-1 a Panamá con las anotaciones del coquimbano Martín Mundaca, los colocolinos Yastin Cuevas y Vicente Martínez más el ohigginiano Joaquín Muñoz. El descuento fue obra de Raheem Cuello.

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

En plenas Fiestas Patrias los acompañamos en la cobertura del Clásico del Pacífico entre CHILE y PERÚ por la segunda fecha del Grupo A en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¡Bienvenidos al espectáculo!

Lee también
La Roja Femenina abre el '18' bailando a Venezuela en Juegos Odesur
Selección Chilena

La Roja Femenina abre el '18' bailando a Venezuela en Juegos Odesur

¿Dónde ver Chile vs Venezuela Sub 20 femenino en los Odesur 2026?
Femenino

¿Dónde ver Chile vs Venezuela Sub 20 femenino en los Odesur 2026?

Chile vs. Perú: horario y TV de La Roja Sub 20
Selección Chilena

Chile vs. Perú: horario y TV de La Roja Sub 20

Grave acusación en contra de Gabriel Maureira: "No quiso..."
Colo Colo

Grave acusación en contra de Gabriel Maureira: "No quiso..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo