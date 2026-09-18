“Lo dimos todo”: Chile la rompe en el remo y despega en el medallero de los Juegos Suramericanos

Las hermanas Melita y Antonia Abraham destacaron en su presentación en las aguas trasandinas al conseguir cuatro oros.

El Team Chile sigue cosechando alegrías en los Juegos Suramericanos 2026. Ahora el equipo de remo fue el que sacó la cara por el país y conquistó a las aguas trasandinas.

Esto porque tras la jornada de este 18 de septiembre, se quedó con el medallero de la disciplina. Lo que fue liderado por las mellizas Antonia y Melita Abraham que consiguieron la cifra histórica de cuatro oros.

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“Estamos muy orgullosas por el equipo de remo. La rompimos en estos Odesur. Ganamos el medallero por un oro. Fueron cuatro años de mucho trabajo”, destacó la Anto.

“Ponemos toda nuestra disposición por el país. Es super difícil. La última regata estábamos fundidas. Pero lo dimos todo”, agregó Melita emocionada por la gran jornada del remo nacional.

“Estoy muy cansada jaja pero muy feliz por darle cuatro oros al país. Ganamos el medallero un 18 de septiembre y es nuestro regalo para todo el país”, sentenció la deportista nacional.

Cosecha que se reflejó en la gran campaña que hizo Chile justamente en el remo. En total se alcanzaron siete oros, cinco platas y un bronce. Por lo que el equipo nacional se quedó con el medallero de la disciplina.

“El mejor país de Chile”, destacó justamente la cuenta oficial del Team Chile con el popular dicho para abrir los merecidos festejos por su gran labor en aguas trasandinas.

¿Cómo va chile en el medallero de los Juegos Suramericanos?

En total el Team Chile tiene 18 medallas de oro, donde destaca la disciplina del remo. En tanto hay 18 de plata y 24 de bronce.

Cabe consignar que todavía queda por disputarse categorías como el rugby, hockey, ciclismo, fútbol y karate, donde se puede aumentar el registro de preseas.