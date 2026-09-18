Partidos, horarios y señal de TV: Todo lo que tienes que saber de la llave de Copa Davis entre Chile y España

El equipo nacional buscará dar el batacazo en el Court Central Anita Lizama en el Estadio Nacional.

Llegó el momento. La Copa Davis vuelve a Chile y ahora el equipo liderado por Nicolás Massú tiene la chance de dar el gran batacazo ante España en el Estadio Nacional. Llave que se disputará entre el 19 y 20 de septiembre.

El entrenador del equipo nacional no deja ningún detalle al azar y tira toda la carne a la parrilla. Es que sabe que, pese a no tener a Carlos Alcaraz, enfrenta al “Goliat” del tenis y buscará sacar ese fuego interior de sus tenistas para dar vuelta la historia.

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Alejandro Tabilo (28°) será la primera raqueta en saltar a la cancha ante Daniel Mérida (41°). Luego vendrá el turno de Cristian Garin (135°) contra Rafael Jódar (14°), que será esperado hasta último momento ya que presentó problemas estomacales.

Por lo que la primera jornada será fundamental para las aspiraciones de Chile para lograr afianzar la serie como dueño de casa.

Equipo de Chile en Copa Davis busca lograr la hazaña ante España

“Mi prioridad es poner a Chile entre los mejores del mundo. Tenemos una oportunidad de jugar contra España, en casa, y hay que aprovecharla. Vamos a asumir esta serie con convicción. Uno vive para enfrentarse a los mejores del mundo. Esta generación puede dar mucho”, recalcó Massú confiado en sus pupilos.

¿Cuándo parte la Copa Davis?

La serie entre Chile y España parte este sábado 19 de septiembre. El primer partido del singles comenzará a eso de las 13:00 horas. Para la jornada del domingo 20 de septiembre, el horario es el mismo. Ahora todo parte con el dobles y luego se disputan los partidos individuales.

¿Quién transmite la Copa Davis?

En está ocasión la serie de Copa Davis entre Chile y España no será transmitida por señal abierta. Ahora será televisada exclusivamente por DSports en DirecTV. Además vía streaming estará habilitada la opción de DGO y Paramount+.