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Copa Davis 2026

Chile vs España por Copa Davis 2026: horario, canal y dónde ver EN VIVO la serie en el Estadio Nacional

Chile recibe a España este 19 y 20 de septiembre por un cupo a las Finales de la Copa Davis.

Por Franccesca Arnechino

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Alejandro Tabilo liderará a Chile ante España por Copa Davis.
© PhotosportAlejandro Tabilo liderará a Chile ante España por Copa Davis.

La espera está por terminar. Chile y España se enfrentarán este fin de semana en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, en una serie de Copa Davis 2026 que definirá a uno de los clasificados a las Finales de Bologna.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú comenzará la competencia el sábado 19 de septiembre, con dos partidos individuales. La acción continuará el domingo 20 con el dobles y, si es necesario, otros dos encuentros de singles.

El sorteo de los enfrentamientos se realizará este jueves 17 de septiembre a las 13:00 horas, adelantado debido al feriado de Fiestas Patrias.

Alejandro Tabilo es la gran arma de Chile en la Copa Davis.

Alejandro Tabilo es la gran arma de Chile en la Copa Davis.

¿A qué hora juega Chile vs. España por Copa Davis y dónde ver EN VIVO?

La serie se disputará en dos jornadas, con los siguientes horarios:

  • Sábado 19 de septiembre: desde las 13:00 horas, con los dos primeros partidos individuales.
  • Domingo 20 de septiembre: desde las 12:00 horas, con el dobles y dos singles adicionales, en caso de ser necesarios.

La serie tendrá transmisión exclusiva por televisión a través de DSports, disponible en DirecTV.

Quienes prefieran seguir los partidos de manera online podrán hacerlo mediante las plataformas DGO y Paramount+. No habrá transmisión por televisión abierta.

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¿Cómo llega Chile y España?

El conjunto nacional contará con Alejandro Tabilo (28°), Cristian Garin (133°), Tomás Barrios (139°) y Matías Soto (237°). La principal ausencia será Nicolás Jarry, quien se mantiene inactivo por una lesión en el codo.

España, por su parte, llegará sin Carlos Alcaraz. El equipo dirigido por David Ferrer tendrá entre sus convocados a Rafael Jódar, Daniel Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

En resumen…

  • Chile vs. España: sábado 19 y domingo 20 de septiembre.
  • Horarios: 13:00 horas el sábado y 12:00 horas el domingo.
  • Transmisión: DSports por TV; DGO y Paramount+ por streaming.
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