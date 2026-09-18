El lateral izquierdo chileno será de la partida y le tocará enfrentarse ante el joven delantero español, que vive un dulce momento.

El mejor equipo del mundo hoy por hoy es FC Barcelona, que está teniendo un inicio de temporada arrollador, ya sea en La Liga de España o en la Champions League.

El elenco catalán ganó los 6 partidos que jugó en el certamen local, marcó 28 goles y 7 de ellos fueron anotados por Lamine Yamal, quien se enfrentará cara a cara con un chileno este sábado.

Barcelona buscará una nueva victoria, pero no la tendrá fácil, porque se medirá ante Sevilla, que contará con Gabriel Suazo desde el arranque. El chileno tendrá que marcar al campeón del mundo español.

Los andaluces tienen 13 puntos de 18 posibles, y jugarán ante los blaugrana con Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Kochorashvili; Miguel Sierra, Guridi, Correia; Robbie Ure.

ver también Manuel Pellegrini ni ahí con la Roja y goza con el sublime arranque del Betis: “Muy motivador”

García Plaza confía en la sorpresa de Sevilla ante Barcelona

En la antesala al partido habló el entrenador de Sevilla, Luis García Plaza, quien sabe de la dificultad del encuentro, aunque confía en las capacidades de sus dirigidos.

“Ya lo dijo Fábregas, dan miedo. A priori son favoritos, pero nosotros estamos bien. Es verdad que está metiendo 4 o 5 goles por partido. Hasta ahora hemos estado muy bien, excepto el día del Atlético”, dijo el estratega de Suazo.

Lamine Yamal chocará frente a frente con Gabriel Suazo. Foto: Getty

“Lo que queremos es que nos generen poco, pero es verdad que viene un rival que genera mucho, mucho. Vamos a intentar competirlo como con cualquiera, también digo que si llega aquí y no somos capaces de competirle, habrá que preguntarse el nivel de la competición cuando un equipo lo gana todo y con tantas goleadas, incluso a equipos que están bien”, agregó el DT.

Sevilla jugará su partido más duro de la temporada este sábado desde las 16:00 horas de Chile, cuando reciba a Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

ver también Betis de Manuel Pellegrini sigue en racha tras vencer a Getafe: Es escolta del Barcelona

La tabla de posiciones de La Liga