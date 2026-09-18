La selección de Estados Unidos hizo oficial su convocatoria para la primera fecha FIFA después del Mundial 2026, donde disputará cuatro partidos amistosos, entre ellos el duelo ante la Selección Chilena del próximo martes 29 de septiembre.
Para esta ocasión, el técnico argentino Mauricio Pochettino decidió citar a 28 futbolistas, donde si bien hay una base importante del plantel que jugó la última cita planetaria, hay dos destacadas ausencias en el equipo, como son los delanteros Christian Pulisic y Folarin Balogun.
Cabe señalar que además del encuentro con Chile, Estados Unidos jugará ante Perú el sábado 26 de septiembre en Orlando, además de sus dos rivales norteamericanos como son México el sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, y Canadá el martes 6 en St. Paul, Minnesota.
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La nómina de Estados Unidos para amistoso con Chile
ARQUEROS
- Chris Brady (Chicago Fire)
- Matt Freese (New York City)
- Brian Schwalke (Nashville)
- Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DIN)
DEFENSAS
- George Campbell (West Bromwich Albion/ING)
- Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED)
- Alex Freeman (Villarreal/ESP)
- Peyton Miller (New England Revolution)
- Neil Pierre (Philadelphia Union)
- Chris Richards (Crystal Palace/ING)
- Antonee Robinson (Fulham/ING)
- Miles Robinson (FC Cincinnati)
- Auston Trusty (Celtic/ESC)
- Frankie Westfield (Philadelphia Union)
MEDIOCAMPISTAS
- Tyler Adams (Bournemouth/ING)
- Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ING)
- Zavier Gozo (Crystal Palace/ING)
- Adri Mehmeti (New York Red Bulls)
- Yunus Musah (AC Milan/ITA)
- Brooklyn Raines (New England Revolution)
- Gio Reyna (Racing de Estrasburgo/FRA)
- Cavan Sullivan (Philadelphia Union)
- Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE)
DELANTEROS
- Mathis Albert (Borussia Dortmund/ALE)
- Cole Campbell (Elversburg/ALE)
- Justin Ellis (Orlando City)
- Julian Hall (New York Red Bulls)
- Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED)
¿Cuándo se juega este amistoso?
El encuentro que enfrentará a las selecciones de Estados Unidos y Chile se disputará el próximo martes 29 de septiembre desde las 21:00 horas en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.