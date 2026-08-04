La selección chilena no tiene entrenador, pero sí partidos amistosos. El equipo nacional se llena de encuentros preparativos para la próxima fecha FIFA de septiembre y octubre.
El equipo que dirige de forma interina Nicolás Córdova suma un nuevo duelo, ya que se medirá ante Estados Unidos, una de las sorpresas del pasado Mundial 2026, en St. Louis.
El duelo ante el equipo de Mauricio Pochettino se jugará el martes 29 de septiembre en horario por confirmar, y será en el Energizer Park, en Misuri.
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Chile también jugará ante Canadá y México
La gira de la selección chilena por América del Norte empezará el sábado 26 de septiembre, cuando juegue ante Canadá en Toronto, en horario por confirmar.
Además, el gerente de selecciones, Felipe Correa, amarró un amistoso contra México para el martes 6 de octubre, a desarrollarse en Los Ángeles, también por hora a ratificar.
Es decir, la selección chilena se medirá ante Estados Unidos, Canadá y México, justamente los últimos tres organizadores del pasado Mundial 2026.
El último partido de la Roja data del 9 de junio de 2026, cuando le ganó por 2-1 a la República Democrática del Congo en Orleans, Francia.
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Los amistosos de la selección chilena en la próxima fecha FIFA
- Sábado 26 de septiembre ante Canadá en Toronto
- Martes 29 de septiembre ante Estados Unidos en St. Louis
- Martes 6 de octubre ante México en Los Ángeles