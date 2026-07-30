La Roja amarró un encuentro de primer nivel ante un seleccionado que dio que hablar en Norteamérica 2026.

Chile no fue a la última Copa del Mundo y por esto desea volver cuanto antes. Con miras al proceso de 2030, es que se confirmó un amistoso de lujo ante un rival de grueso calibre.

Si bien todavía no hay mayor claridad sobre el próximo entrenador y con el eterno interinato de Nicolás Córdova, eso no significa que La Roja pierda el foco de poder participar en la próxima cita planetaria. Para hacerlo, es clave enfrentarse a oponentes de envergadura.

El próximo amistoso de Chile

La próxima fecha FIFA será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, donde Chile tendrá la oportunidad de volver a reunirse para que los jugadores sigan sumando minutos con la camiseta nacional.

Hace algún tiempo se había confirmado el encuentro amistoso ante Canadá, el cual será en Toronto el día sábado 26 de septiembre. Ahora, desde La Roja anunciaron con bombos y platillos que también ya está definido quién será el segundo oponente de la gira por Norteamérica.

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Se trata de México, país que fue uno de los anfitriones de la última Copa del Mundo y que tuvo una muy buena actuación, alcanzando los octavos de final y perdiendo de forma dramática ante Inglaterra por 3-2, en uno de los mejores duelos de la cita planetaria.

El encuentro de La Roja ante el Tri será el martes 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos. De esta manera, Chile ya tiene dos amistosos cerrados, mientras que se podría sumar un tercero entre medio de los duelos ante Canadá y México.

Nicolás Córdova tendrá la oportunidad de medirse ante dos selecciones que hicieron un buen papel en la última Copa del Mundo, por lo que desde ya estudia a sus rivales y a los posibles convocados para esta nueva fecha FIFA. Chile ya mira hacia el 2030.