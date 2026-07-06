El Tri realizó una acción digna de niños que aprenden a jugar fútbol. Ya son blanco de duras burlas.

El sueño de México en la Copa del Mundo 2026 se acabó y fueron eliminados por Inglaterra. Si bien tuvieron una buena actuación en líneas generales, realizaron una acción realmente insólita.

Siempre se ha cargado al Tri por sus actuaciones en la cita planetaria y la dificultad de llegar a cuartos de final, pese a clasificar siempre a esta competición al estar en la poco competitiva Concacaf. Siendo anfitriones mostraron un buen rendimiento, aunque igual no llegaron a la ronda de los ocho mejores.

El ridículo de México

Luego de superar la fase de grupos con puntaje perfecto y haberle pasado por encima a Ecuador en 16avos de final, México tenía mucha confianza de lo que podía acontecer ante Inglaterra. Si bien la selección de los Tres Leones era la favorita, en la tierra del tequila había ilusión de hacer algo grande.

ver también ¿Donald “Trumposo”? Presidente de Estados Unidos admite que intervino ante la FIFA por roja a Folarin Balogun

Pese a las expectativas, no hubo sorpresa y fueron los dirigidos por Thomas Tuchel los que avanzaron a cuartos de final. En uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo 2026 se impusieron por 3-2, dejando en el camino a uno de los anfitriones.

Más allá de la buena actuación en general de México, ante Inglaterra hubo una situación realmente insólita que se ha vuelto viral y que ha generado crueles burlas contra este mencionado seleccionado. Algo que ni el fútbol amateur se ve.

Luego del 3-1 de Harry Kane, Brian Gutiérrez ingresó en el Tri y quiso reanudar rápidamente desde el medio de la cancha. El problema es que salió jugando solo, sin tocársela a nadie como dicta el reglamento. La situación generó una confusión generalizada entre quienes veían el partido.

El árbitro Alireza Faghani se dio cuenta del error y sancionó falta técnica, por lo que Inglaterra pasó a jugar desde el medio de la cancha. Una situación muy pocas vistas en el fútbol profesional y menos en una Copa del Mundo. La jugada ha sido usada para burlarse del fútbol mexicano y su conocimiento de una regla tan básica.