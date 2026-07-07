Desde Quilín avisaron la noticia que afecta directamente al elenco tomatero y su futuro en la Liga de Primera. Ahora deberán preparar una eventual apelación.

Deportes Limache no lo pasa bien en el fútbol chileno. Tras comenzar como avión en la Liga de Primera, se fue quedando y se fue a pique en la tabla de posiciones, donde ahora desde los escritorios le llega otro mazazo.

Según informó el periodista Sergio Godoy la Primera Sala del Tribunal de Disciplina sancionó a los tomateros con la prohibición de inscribir nuevos futbolistas. Eso llega justo en pleno periodo de mercado de pases.

“La decisión se adoptó, tras la denuncia de la Unidad de Control Financiero, respecto de las prohibiciones relativas a las pérdidas de resultado y gasto en los clubes para las últimas tres temporadas”, avisó el comunicador.

Así se viene el panorama para Limache

Deportes Limache viene de oficializar a Javier Rojas, lateral ex Colo Colo, como refuerzo. Es más, el defensa ya jugó en Copa Chile, movida que llega justo en días en que desde la ANFP llegó el castigo.

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Sobre las razones de la sanción del Tribunal de Disciplina en Quilín, la citada fuente explica que “el club excedió el 70% límite de gasto en fútbol. Eso de acuerdo con el promedio de los resultados generados durante los últimos tres años -2023, 2024 y 2025″.

“Las partidas de los estados financieros auditadas por la UCF al club correspondientes a jugadores y cuerpo técnico del primer equipo, arroja un porcentaje de exceso equivalente al 14,1%, respecto al máximo del 70% permitido”, cerró.

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Ahora resta esperar que hayan voces oficiales respecto al tema y qué postura tomarán los tomateros a futuro. Por ahora se enfocan en la Liga de Primera, ya que su último duelo de Copa Chile no se disputará hasta el 5 de agosto próximo. Su siguiente encuentro será ante Colo Colo, por la Liga de Primera.