El querido peridodista nacional hizo un repaso de sus años en la televisión chilena y recordó la histórica pareja junto a Sergio Livingstone.

Pedro Carcuro es un histórico del periodismo, relato y las comunicaciones en el fútbol chileno. El querido hombre de TV tiene 81 años y hace un balance de su carrera, donde siempre reconoce la importancia de su fiel compañero.

Sergio Livingstone falleció en 2012 y dejó un vacío enorme en Carcuro, quien lo sigue recordando tras largos años siendo una dupla icónica de la televisión en Chile. Emocionado, el comunicador repasa a Sapito a 14 años de su partida.

“Mi relación con Sergio Livingstone, yo siempre tuve la capacidad para ubicarme como número dos, nunca pretendi ser el 1A o 1B. Siempre fui el numero dos”, partió diciendo en diálogo con CNN Chile.

Carcuro y una dupla que nunca se repetirá en Chile

Pedro Carcuro no tiene problemas en decir que su trabajo con Sergio Livingstone es algo que dejó huella y marcó una era en la televisión chilena. Es más, también palpita el futuro de las comunicaciones en Chile respeto al tema.

“Él (Livingstone) era más grande en todo sentido. Yo respetaba, eso sirvió para construir una pareja que no se ha repetido en la historia de la televisión chilena y no creo que se repita”, aseguró.

Es más, el hombre que por años condujo el De Pe a Pa aseguró que el vínculo fuera de pantalla tampoco garantiza que funcione en la TV. Por eso levanta aún más la figura del Sapito.

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“Nosotros dos podemos ser íntimos amigos, pero de repente nos convocan a hacer programa en televisión y puede ser un fracaso. La química de la tele es distinta a la vida normal”, cerró.