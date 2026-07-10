El centrocampista de 30 años que milita en el Arsenal de Inglaterra anotó otra vez en los cinco minutos finales de un partido, tal como había ocurrido ante Portugal.

Mikel Merino reemplazó en el minuto 86 a Dani Olmo en España e hizo ante Bélgica lo mismo que había hecho ante Portugal: darle la victoria a su país con una aparición fantasmal muy cerca del pitazo final. El jugador del Arsenal de Inglaterra otra vez tuvo la receta del triunfo.

Aunque contó con la ineludible colaboración del portero belga Senne Lammens, quien había reemplazado al lesionado Thibaut Courtois. El golero del Manchester United no pudo detener el tiro lejano de Pau Cubarsí. Tampoco pudo reincorporarse rápido.

Y menos fue capaz de bloquear el remate de Merino, quien se transformó en un jugador histórico. Así al menos lo informó Míster Chip, estadístico de muchos datos irrelevantes, pero también de algunos importantes. Como este del centrocampista de 30 años.

Mikel Merino arremetió con mucha decisión tras la débil respuesta de Lammens. (Alex Grimm/Getty Images).

“Es el único jugador en toda la historia del Mundial que marca dos goles ganadores en los cinco minutos finales en partidos de eliminación directa”, aseguró Mr Chip a través de sus redes sociales. Por supuesto que en la entrevista flash le preguntaron a Merino por esto de decidir juegos sobre la hora.

Mikel Merino celebra su gol ante los belgas mientras Senne Lammens se lamenta de su error tremendo. (David Ramos/Getty Images).

Y evidentemente la sonrisa no se le borra. “Cómo voy a estar, feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez ya pensaba que me iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Y va, pasó otra vez. Parece que las casualidades no existen”, resumió el exjugador de la Real Sociedad y el Newcastle.

“Si entras preparado te vuelve a caer. Súper feliz y encantado de la vida. Ojalá pueda seguir así, dudo que pase. Veremos qué sucede. Dos partidos para un campeonato del mundo es un sueño hecho realidad, ojalá lo consigamos”, agregó Merino, quien sabe que el escollo próximo es durísimo: Francia.

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Mikel Merino desafía a España tras despachar a Bélgica en el Mundial 2026

Mikel Merino sabe que fue clave en la victoria de España vs Bélgica y también que el Mundial 2026 mueve a muchísima gente. “Es algo social, une a todo un país, al mundo entero con lo bonito que es el fútbol”, repasó el centrocampista, quien también marcó el gol para eliminar a los lusos.

La definición de Mikel Merino para hacer ganar a España vs Portugal. (Alex Slitz/Getty Images).

“Todo el mundo está viendo estos partidos. Darle alegría a tanta gente en el mundo es un orgullo. Viene un partido de tú a tú”, manifestó Merino, quien fue campeón de la Premier League inglesa en los Gunners bajo la tutela de su compatriota Mikel Arteta.

Sobre el duelo contra los galos, Merino dejó claro que habrá mucha dificultad. “En semifinales no podía haber más que dos equipos de élite. Vamos con mucha hambre y ganas por Francia”, sentenció el centrocampista oriundo de Pamplona que también jugó en el Osasuna de España y el Borussia Dortmund de Alemania.

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Revisa el compacto del triunfo de España vs Bélgica

¿Cuándo juegan España vs Francia en la semifinal del Mundial 2026?

España vs Francia jugarán el martes 14 de julio de 2026 por las semifinales del Mundial 2026. Está fijado el pitazo inicial a las 15:00 horas de Chile continental.

Se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.