Tras recibir el tanto del belga Charles De Ketelaere, el arquero de España se queda con el exclusivo récord que se mantuvo por siete partidos y un poco más.

Si había un sostén de la actual campaña de España en el Mundial 2026, sin lugar a dudas ese fue el arquero Unai Simón, quien pese a las críticas que recibió en su país por su nivel, supo llevar al equipo a cuartos de final con sus porterías en cero.

Tanto fue así, que durante la actual cita planetaria se dio el lujo de superar a leyendas de los tres palos, como su compatriota Iker Casillas, el inglés Peter Shilton o el italiano Walter Zenga. Una racha que se acabó hace instantes ante Bélgica.

En su sexto encuentro en este Mundial 2026 es que Unai Simón vio vulnerada su portería tras el cabezazo de Charles De Ketelaere en el minuto 41 del duelo en Los Ángeles, lo que puso fin a su récord de imbatibilidad en la historia de los Mundiales.

Con un total de 650 minutos con el arco en cero, es decir, siete cotejos completos más 20 minutos son los que componen el registro del jugador de Athletic Bilbao, que le guste o no a los propios hispanos entró en los libros dorados.

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¿Cómo se compone el récord de Unai Simón en Mundiales?

En su carrera, el guardameta disputó un total de 10 encuentros por Copas del Mundo, lo que incluye el actual lance con Bélgica. La última vez que habían visto vulnerada su valla fue el 1 de diciembre del 2022, en la derrota por 2-1 ante Japón.

Fue Ao Tanaka en el minuto 51 de ese lance el último que venció a Unai Simón en Mundiales. Después de eso pasaron siete encuentros, seis de ellos en la actual cita en Norteamérica para que le volvieran a convertir al muro de la Selección de España.

En torneos FIFA, el futbolista de 29 años suma cinco victorias, cuatro empates y una derrota, donde recibió cuatro goles en contra y entregó su valla invicta en seis compromisos. Toda una hazaña dentro del Mundial de los récords.

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En síntesis

El belga Charles De Ketelaere rompió la histórica racha de imbatibilidad de Unai Simón en el Mundial.

rompió la histórica racha de imbatibilidad de Unai Simón en el Mundial. El arquero de España acumuló 650 minutos invicto , superando a mitos como Casillas, Shilton o Zenga.

, superando a mitos como Casillas, Shilton o Zenga. El guardameta del Athletic Bilbao no recibía un gol en citas planetarias desde Qatar 2022 ante Japón.