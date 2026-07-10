Claudio Bravo habló maravillas de Unai Simón, portero de España que no ha recibido goles en 5 partidos en el Mundial.

Claudio Bravo ha seguido de cerca el Mundial 2026. A pesar de que estuvo de vacaciones en República Dominicana hace algunos días, igual siguió de cerca lo que ocurre en Norteamérica y hay un arquero que lo tiene contento.

Se trata del español Unai Simón, quien no ha recibido goles en el torneo. Algo que destaca el Capitán América.

“Hay actuaciones que han sido sobresalientes. Me ha gustado mucho, por ejemplo, lo que ha mostrado Unai Simón, que a lo mejor no ha sido tan destacado”, comenzó señalando en ESPN.

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Bravo destaca el liderazgo de Unai Simón

Que no le hayan convertido tantos indica que que “no es menor en una Copa del Mundo. Ha hecho actuaciones donde te genera confianza, te genera tranquilidad. Creo que el hecho de no intervenir mucho no es fácil”, manifiesta.

Unai Simón no ha recibido goles en España en 5 partidos

“Tienes que mantener una concentración diferente, tienes que no enfriarte dentro del partido, tienes que ser una persona que ayude en otras labores. No sacando la pelota ultra del partido, sino que haciendo prácticamente todo perfecto”, indica Bravo.

Luego piensa que es el portero que quiere toda selección. “Creo que transmite eso dentro del equipo: liderazgo, comunicación. Da la sensación de que las acciones que tiene que resolver, las resuelve de buena manera”.

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De todas maneras, entiende que falta lo más importante: la recta final del certamen, donde debe le tocará más complicado. “Ahora viene la otra parte, donde la exigencia es mayor”, dice.

Por lo mismo no se aventura a elegirlo como el mejor del Mundial. “Creo que el mejor va a salir en la instancia más decisiva, que es la final. Creo que ahí va a salir el mejor”, dice Bravo.