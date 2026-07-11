El técnico argentino encaró a un periodista español en la previa del duelo ante Suiza y recordó una publicación sobre Lionel Messi.

Este sábado se disputará uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026, cuando Argentina y Suiza se enfrenten por un lugar en las semifinales del torneo.

En la previa del encuentro, el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa al ser consultado por un periodista español sobre el rendimiento de Lionel Messi.

El enojo de Scaloni tras publicación sobre Messi

El entrenador no ocultó su molestia y aprovechó la instancia para recordar una publicación realizada por ese mismo medio semanas atrás, cuestionando el tratamiento que recibió el capitán argentino.

“¿Tampoco opinan lo que escribió el diario de ustedes, no? de hace 20 días, ¿te acuerdas o no?… Ya me pediste perdón, tu sí, me tenía que haber pedido perdón quien lo escribió, a mí y a Leo. Perdón por decírtelo a ti, pero aprovecho ya que estás te lo digo”

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La publicación que causó la molestia de Scaloni

El DT argentino comentó en una conferencia de prensa hace algunas semanas que el comentaba las situaciones respecto al 10 argentino con él, donde un medio tergiversó sus dichos y señalaron que el no decidía nada sin hablar con Messi.

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A esto, Scaloni añadió que “le preguntaron al DT de Portugal y, como no sabía, dijo que trabajaban de manera diferente. Él trabaja de la misma manera que yo seguramente. Habla con Ronaldo sobre su situación, y después el equipo lo arma el entrenador”.

EZEIZA, ARGENTINA – JUNE 3: Lionel Scaloni head coach of Argentina (L) talks with Lionel Messi prior to a training session on June 3, 2025 in Ezeiza, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“A mí no me importa, pero me parecía bien aclararlo por el propio Leo. No me gustó, y un medio que no es argentino. Me jodió y espero que haya sido una confusión, si lo puede sacar me haría un gran favor… y sobre todo a Leo”, puntualizó en aquella oportunidad.