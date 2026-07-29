Rodri jugó un gran Mundial y eso despertó el interés de los grandes clubes de España, lo que tiene atento al Manchester City.

Luego de ser elegido el MVP del Mundial, la atención en España por Rodri está fuera de la cancha. Esto debido a que es una de las joyas del mercado de fichajes.

La intención del jugador, al que le resta un año de contrato en Machester City, es retornar a su país. Y sabe que Real Madrid está interesado en contratarlo.

Eso sí, el presidente Florentino Pérez no está del todo convencido, aunque la insistencia de la dirigencia lo ha llevado a dar su brazo a torcer, aunque no se volverá loco gastando dinero.

Aseguran medios españoles que la intención es ofrecer un máximo de 50 millones de euros por el jugador de 30 años. Algo que el City deberá evaluar si presentan la propuesta.

Rodri lo ganó todo con el Manchester City

¿Se mete Barcelona en el fichaje por Rodri?

Lo cierto es que el cuadro inglés entiende que en esta ventana deben vender al volante, pues de lo contrario quedará libre en un año más y no podrán sacarle rédito económico.

Por lo mismo es que, para esa posición de centrocampista, contrataron a Elliot Anderson por 135 millones de euros. Y además buscan el fichaje del marroquí Ayyoub Bouaddi, de 18 años.

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De hecho especulan que cundo Enzo Maresca, nuevo técnico del City, señaló que quiere contar con Rodri tras sus vacaciones, se trata de una movida de mercado para sacarle más dinero a la transferencia.

Un asunto que sigue de cerca también Barcelona, pues el periodista catalán Oriol Domènech señaló en el programa Tot Costa que Barcelona “ha llamado para sondear” el asunto de Rodri, debido a la lesión de Frenkie De Jong.