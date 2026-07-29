El volante ofensivo argentino aparece como fichaje inminente de los Potros y Lucas Bovaglio se refirió a esa opción: confirmó la chance y dejó clara su exigencia a la plana mayor del Capo de Provincia.

Fue el mismo director técnico del Atlante de México el que confirmó las negociaciones para fichar a Martín Sarrafiore desde O’Higgins. De hecho, confesó que el volante argentino que buscan contratar juega en el Capo de Provincia y culminó esa información con una frase llamativa.

“Les dije más de lo que debía”, lanzó Miguel Herrera en una charla con ESPN, donde llevó todas las luces al “7” del Capo de Provincia, que cuenta las horas para jugar la revancha ante Boca Juniors en el playoff de la Copa Sudamericana 2026.

En ese contexto, el DT de los celestes fue consultado abiertamente sobre esta posible partida del volante ofensivo, quien arribó a Rancagua en enero de 2024. “Lo que nosotros tenemos confirmado es la salida de Pancho, mañana será su último partido”, aseguró Lucas Bovaglio.

Lucas Bovaglio sabe que el nivel del Capo de Provincia provocó muchos movimientos en el mercado invernal de fichajes. (Eduardo Fortes/Photosport).

Se refería a la transferencia ya confirmada de Francisco González a los Xolos de Tijuana. “Leí las versiones acerca de la eventual salida de Martín. Es una posibilidad. Ha sido tan bueno el semestre de este equipo que varios recibieron ofertas para emigrar”, manifestó Bovaglio.

Ratificó la chance, pero sin hacerlo con tanta fuerza. “Veremos si mañana es el último partido. No tengo certezas, no me han confirmado que es una salida asegurada”, apuntó el DT argentino sobre su compatriota, quien también jugó en Internacional de Porto Alegre.

Martín Sarrafiore en acción ante Bahía de Brasil por la Copa Libertadores. (Jorge Loyola/Photosport).

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DT de O’Higgins deja entrever que el fichaje de Sarrafiore en Atlante de México es factible

Lucas Bovaglio tiene clarísimo que O’Higgins se desprenderá de González para que vaya a México y que lo mismo puede ocurrir con Martín Sarrafiore. Pero también dejó exigencias a la plana mayor del Capo de Provincia en esta ventana invernal de traspasos.

Martín Sarrafiore celebra uno de los 11 goles que ha marcado en O’Higgins, donde suma 86 partidos. (Manuel Lema/Photosport).

“Estamos buscando un reemplazante para Pancho y lo dije antes de que comience este mercado de pases: en caso de salidas buscaremos reemplazos”, manifestó Bovaglio. Vale decir, por cada uno que se vaya, habrá otro que llegue al Monasterio Celeste.

Luego de eso, enumeró las movidas de O’Higgins. “Se fue (Benjamín) Schamine, vino Tomás Avilés. Se fue Esteban Calderón y se irá Pancho. Hablamos con la dirigencia de que ante cada salida tendremos un reemplazo para no despotenciar el plantel”, sentenció el estratego sobre el adiós del volante argentino a Godoy Cruz y el del delantero surgido en el club rumbo a Ñublense.

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¿Cuándo es la revancha de Boca vs O’Higgins?

O’Higgins recibirá a Boca Juniors este jueves 30 de julio a contar de las 20:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.