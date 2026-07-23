El DT del cuadro rancagüino le dedicó listas palabras a Francisco González, quien partirá de O’Higgins al Xolos de Tijuana.

O’Higgins está horas de jugar un importante partido ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana. Los rancagüinos quieren dar la sorpresa tras una muy buena fase de grupos en el segundo certamen de la Conmebol, aunque para eso debe pegar primero en La Bombonera.

Lamentablemente, esta llave por los playoffs de la Sudamericana marcará el punto final en el club de una de las máximas figuras. Hablamos de Francisco González, atacante argentino de 25 años que se irá al Xolos de Tijuana luego de este cruce ante los xeneizes.

Uno que despidió del buen delantero trasandino fue Lucas Bovaglio, quien en la previa del choque de esta noche en Buenos Aires le dedicó lo mejor a González. Además, pidió que ojalá que estos últimos 180 minutos de llave sean los mejores del jugador con la camiseta de O’Higgins.

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El adiós de Bovaglio a González en O’Higgins

El DT del conjunto celeste afirmó que “Pancho es un jugador que le ha dado muchísimo al club, a nosotros y a sus compañeros. Siempre nos pidió jugar todos los partidos. Es un chico con una energía fuera de lo normal, que contagia a todos. Seguramente intentará hacer el mejor papel posible en estos dos últimos partidos que tendrá en O’Higgins”.

Francisco González se marcha de O’Higgins tras 36 partidos, 13 goles y 15 asistencias en este 2026. | Foto: Photosport.

“Sabiendo que tenía muchas chances de irse a otro club, él nunca modificó nada en su conducta; jamás sacó la pierna, jamás se bajó de un entrenamiento, jamás se cuidó, jamás hizo un esfuerzo menos. Siempre dio el máximo y eso es digno de valorar”, agregó.

Para cerrar, Bovaglio sostuvo que “lo vamos a extrañar, porque es un pibazo y un gran jugador. Como se ha ganado el corazón de todos, lo mínimo que le podemos desear es un gran futuro, porque se lo merece. Jugará sus últimos 180 minutos con la camiseta de O’Higgins y ojalá que sean los mejores que pueda tener con este escudo”.

¿A qué hora jugarán O’Higgins vs Boca Juniors?

Rancagüinos y xeneizes se verán las caras hoy jueves 23 de julio a las 20:30 (hora de Chile) en La Bombonera. La revancha de este cruce está pactada para el próximo jueves 30 (también a las 20:30) en El Teniente.

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En síntesis