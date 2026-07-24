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Liga de Primera

Colo Colo vs Limache – Resultado, dónde ver y minuto a minuto del partido por Liga de Primera 2026

El Cacique da el vamos a la segunda rueda defendiendo el liderato ante los Tomateros, su bestia negra en los últimos dos años. Sigue todos los detalles del duelo junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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Colo Colo y Limache abren la segunda rueda del torneo.
© PhotosportColo Colo y Limache abren la segunda rueda del torneo.

Colo Colo y Deportes Limache le dan el vamos a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. Este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas, el Cacique recibe a los Tomateros buscando revancha y así alejarse aún más en la cima de la tabla de posiciones del torneo.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz hizo un tremendo primer semestre y aspira a mantenerse en lo más alto para acariciar el título. Sin embargo, esta noche choca ante un cuadro de Víctor Rivero que, desde que llegó a la máxima categoría, no sabe de derrotas ante los albos.

Colo Colo vs Limache: formaciones y relato en vivo del partido por la Liga de Primera 2026

Pronósticos Colo Colo vs Deportes Limache: el Cacique quiere iniciar la segunda rueda con autoridad

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¡LIMACHE NO SE QUEDA ATRÁS!

Los Tomateros cerraron la primera rueda goleando por 4 a 1 a San Marcos de Arica en la Copa Chile 2026 que lo mantiene vivo en la pelea por la clasificación a octavos de final.

¡COLO COLO VIENE ENCENDIDO!

Antes de la segunda rueda, el Cacique hizo una intertemporada en Colombia que finalizó con un triunfo por la cuenta mínima ante Millonarios.

¡COMIENZA LA SEGUNDA RUEDA CON EL LÍDER DEFENDIENDO LA CIMA!

¡Muy buenas tardes a todos y todas! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción de lo que será el inicio de la segunda parte del torneo con el duelo entre Colo Colo y Deportes Limache en el Estadio Monumental. El Cacique quiere revancha ante su bestia negra, el que quiere volver a sorprenderlos a domicilio.

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