Colo Colo y Deportes Limache le dan el vamos a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. Este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas, el Cacique recibe a los Tomateros buscando revancha y así alejarse aún más en la cima de la tabla de posiciones del torneo.
El elenco dirigido por Fernando Ortiz hizo un tremendo primer semestre y aspira a mantenerse en lo más alto para acariciar el título. Sin embargo, esta noche choca ante un cuadro de Víctor Rivero que, desde que llegó a la máxima categoría, no sabe de derrotas ante los albos.
Colo Colo vs Limache: formaciones y relato en vivo del partido por la Liga de Primera 2026
ver también
Pronósticos Colo Colo vs Deportes Limache: el Cacique quiere iniciar la segunda rueda con autoridad