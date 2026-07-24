El Cacique da el vamos a la segunda rueda defendiendo el liderato ante los Tomateros, su bestia negra en los últimos dos años. Sigue todos los detalles del duelo junto a RedGol.

Colo Colo y Deportes Limache le dan el vamos a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. Este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas, el Cacique recibe a los Tomateros buscando revancha y así alejarse aún más en la cima de la tabla de posiciones del torneo.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz hizo un tremendo primer semestre y aspira a mantenerse en lo más alto para acariciar el título. Sin embargo, esta noche choca ante un cuadro de Víctor Rivero que, desde que llegó a la máxima categoría, no sabe de derrotas ante los albos.

Colo Colo vs Limache: formaciones y relato en vivo del partido por la Liga de Primera 2026