Vozinha no es el único que estuvo en la Copa del Mundo y está en el radar del Cacique. El uruguayo vive un incierto escenario, el que le favorece al Eterno Campeón para negociar.

Colo Colo sigue buscando arquero para la segunda rueda y, mientras Vozinha suena cada vez con más fuerza, hay otros que han entrado en el radar en silencio. El Mundial 2026 dejó al Cacique encandilado con varios porteros a los que se podría ir a buscar y reflejo de ello es el nombre de quien se mete en las últimas horas a la pelea: Sergio Rochet.

El guardameta uruguayo de 33 años, que sumó minutos en la eliminación de los charrúas de la Copa del Mundo, irrumpe en la carrera por el arco albo. Y es que si bien ya fracasaron con Santiago Mele, la otra alternativa charrúa también era opción.

Eso no es todo, ya que además del interés, hay una situación que le juega a favor al Cacique. Esto, ya que todo indica que perderá el puesto en Brasil, donde milita en el Inter de Porto Alegre, lo que lo tendría mirando nuevos destinos.

Sergio Rochet se mete a la pelea por el arco de Colo Colo

Pese a que la principal opción para Aníbal Mosa es Vozinha, en Colo Colo ponen la mira en otros arqueros de cara a la segunda rueda. Sergio Rochet se transforma en el nuevo candidato al arco del Cacique y con un escenario que podría favorecerle a todos.

Sergio Rochet es una de las opciones que tiene Colo Colo para reforzar su portería. Foto: Getty Images.

El periodista Cristián Alvarado reveló en Los Tenores de Radio ADN los detalles de cómo se ha visto su caso en las últimas horas. “Hay un nombre que no digo que vaya a llegar o corre con ventaja, pero está ahí en las carpetas de Daniel Morón y Jaime Pizarro“, dijo.

Ahí destapó que es Sergio Rochet quien se mete a la discusión por reforzar la portería de Colo Colo. Esto, con una situación especial luego de la llegada del arquero Matheus Cunha al Inter de Porto Alegre. “Le llevaron un arquero al cuadro brasileño, tiene contrato hasta diciembre y ve con buenos ojos (salir)“, enfatizó el reportero albo.

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Eso sí, más allá de que sumó minutos en la caída de Uruguay ante España en el Mundial 2026, el arquero no lo venía pasando bien. En la presente temporada logró disputar un total de 17 partidos oficiales, con 5 arcos en cero y recibiendo 19 goles en los 1.530 minutos que estuvo dentro de la cancha. Eso hasta antes de lesionarse.

Un problema en el gemelo en abril le costó perderse algunas fechas y, una vez volvió, una dolencia en la columna lo volvió a marginar. Sin duda información no menor, considerando que el club piensa en un guardameta que pueda llegar a pelear copas internacionales en 2027.

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Colo Colo se mueve en el mercado de fichajes de invierno y sigue mirando arqueros. Sergio Rochet espera por lo que pase con Vozinha para saber si las cosas avanzan para verlo con la camiseta del Cacique en la segunda rueda.

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