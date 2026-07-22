El Cacique busca nuevos nombres tras el portazo de Santiago Mele y encuentra en Argentina una alternativa. Su juventud divide a los hinchas.

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Colo Colo sigue mirando arqueros después de recibir un portazo de quien era su prioridad. El Cacique tenía todo listo con Santiago Mele, pero a última hora le cambiaron las condiciones y los desecharon, lo que tiene al club analizando nuevos nombres.

El uruguayo decidió irse a Independiente de Avellaneda al no poder sacarle más plata al Eterno Campeón, por lo que la dirigencia da vuelta la página. Y en las últimas horas, desde Argentina apareció una inesperada alternativa: Luis Ingolotti.

Justo cuando viejos conocidos estaban en el radar de Blanco y Negro, el guardameta de Atlético Tucumán irrumpe en el mercado de fichajes. Eso sí, peleando para ser considerado con otros que tienen mucha más experiencia, la principal razón por la que Fernando Ortiz está exigiendo un fichaje en ese puesto.

Luis Ingolotti, el tapado para el arco de Colo Colo en la segunda rueda

En Colo Colo no se hacen problemas con el fracaso en las negociaciones con Santiago Mele y se enfocan en un tapado. Luis Ingolotti se mete con todo en la pelea por el arco del Cacique para la segunda rueda pese a no ser del perfil que Fernando Ortiz busca.

Luis Ingolotti se suma a las opciones para el arco de Colo Colo. Foto: Instagram.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN reveló la noticia. “Se cayó Santiago Mele y hay que comenzar a buscar alternativas. No digo que vaya a llegar, pero está en la mesa“, comenzó explicando.

Fue ahí que el reportero albo soltó el nombre de Luis Ingolotti, arquero de 26 años que milita en Atlético Tucumán. Su edad llama la atención, ya que es más joven que cualquier de los otros nombres que han sonado y no cuenta con esa experiencia que quiere el técnico de Colo Colo para presionar a Gabriel Maureira.

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Si bien no lo dio como cerca, el periodista sí remarcó que al argentino lo están mirando atentamente. “Es un nombre que está siendo analizado, seguramente hay dos alternativas más pero es un nombre que está y suena como alternativa“.

Sus números en lo que va de temporada son para revisar. En total, ha logrado disputar 17 partidos oficiales con Atlético Tucumán en 2026, dejando su arco en cero en 6 ocasiones y recibiendo 20 goles en 1.530 minutos dentro de la cancha. Además ha vestido las camisetas de Aldosivi, Central Córdoba y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

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Luis Ingolotti se suma a la carrera por el arco de Colo Colo para la segunda rueda de la presente campaña. El Cacique está viendo opciones y, cuando parecía que querían experiencia, ahora se mete un nombre mucho más joven de los que los hinchas esperaban.

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En resumen, Colo Colo