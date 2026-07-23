El tocopillano apareció en redes sociales para asegurarle a un influencer azul que no ha hablado con nadie de la U y menos se prestaría para un montaje para encubrir los enredos directivos del Chuncho. Alexis no piensa volver a Chile ni arribar al CDA.

El posible fichaje de Alexis Sánchez en Universidad de Chile sumó una nueva arista. Es que en medio de los problemas legales que le pegan a Azul Azul por los chanchullos de Sartor, Michael Clark y otros, el mismo delantero salió en redes sociales a poner freno a los rumores.

Es sabido que en la U no ven con mal ojos un arribo del histórico chileno, que de niño soñó con defender la camiseta azul, pero al presente el mismo Alexis nunca ha acercado sus pasos hacia el CDA.

Así, las nuevas informaciones sobre el posible fichaje de Alexis en la U tomó tintas de chivo expiatorio, y el mismo Johnny Herrera dio a entender que los rumores son una estrategia de Azul Azul para tapar la durísima crisis institucional con acusaciones de estafa, multipropiedad y chanchullos varios en lo económico por parte de Sartor y Clark. De hecho, el tema se mueve en la justicia ordinaria.

La misma tesis sostuvo Mandreva, el influencer e hincha azul que hace unos días fue increpado en redes sociales por Marcelo Díaz. “Quieren tapar los problemas de la dirigencia de la U con un posible fichaje de Alexis Sánchez“, publicó en Instagram.

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Alexis Sánchez le responde a Mandreva y descarta fichar en la U

Agregó que “los conflictos que se avecinan con el tema Sartor, en unas semanas más se va a destapar todo lo del conglomerado y otros clubes del fútbol chileno. Se quiere tapar y minimizar con un posible fichaje, rimbombante… está sonando el nombre de Alexis Sánchez“.

“Yo quiero decirle a toda la gente que no crea todo este circo que están montando. Es una cortina de humo para tapar el mal mayor: Sartor y esta tracalada de gente que maneja de mala manera el club. Este tema lo están tapando, y quiero creer que Alexis Sánchez no se va a prestar para este circo“, sentenció Mandreva.

Entre los comentarios apareció el mismísimo Alexis Sánchez, quien respondió “no sé quién eres, amigo, ¿pero de dónde sale toda esa información falsa? Yo NO he tenido ningún contacto con nadie. Déjenme tranquilo en casa relax. No estoy en ningún circo. Si volvería a Chile no sería ahora… Gracias“.

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Minutos después Alexis borró el comentario, pero ya queda claro: Alexis Sánchez vuelve a descartar de plano un fichaje en Universidad de Chile, al menos en el corto plazo, y seguirá en el extranjero pese a haber terminado su contrato con el Sevilla.

La respuesta de Alexis a Mandreva que después borró.

Resumen:

Alexis Sánchez desmintió su posible llegada a Universidad de Chile respondiendo en Instagram.

Mandreva publicó que el rumor buscaba ocultar la crisis de Sartor y Azul Azul.

Sevilla fue el último equipo del atacante, quien confirmó que no volverá a Chile.