Con tres cambios por regreso, la U enfrenta a Audax en la Liga de Primera: dos se recuperaron de sus lesiones y Marcelo Morales estuvo suspendido en Copa Chile por tarjeta roja.

Universidad de Chile vuelve al terreno de juego y este domingo visita a Audax Italiano por la fecha 16 de la Liga de Primera, en el inicio de la segunda rueda del campeonato nacional. Y los azules llegan con la obligación de ganar o ganar.

En el tercer lugar de la tabla con 24 puntos, la U vio a Colo Colo derrotar a Limache y alcanzar 39 unidades en la punta de la tabla. La UC, segundos con 26, juegan este sábado ante Deportes La Serena.

De cara al duelo, las buenas noticias para Fernando Gago corren por parte de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, quienes vuelven tras varias semanas de sus respectivas lesiones. Asimismo, Lucas Assadi reaparecería en las citaciones tras estar cortado por Fernando Gago.

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Formación de la U: el once azul contra Audax

Contra Audax la U formaría con Gabriel Castellón al arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en ataque.

Charles regresa en la U y lo haría como titular contra Audax, igual que Edu Vargas.

Respecto al último partido, frente a Santiago Wanderers por Copa Chile en Valparaíso, Marcelo Morales regresa como titular en desmedro de Nicolás Fernández, Charles Aránguiz reemplaza a Elías Rojas y Eduardo Vargas recupera la estelaridad a costa de Juan Martín Lucero.

En ese duelo los azules se impusieron por 2-3 con los goles de Maxi Guerrero, Tamayo y Javier Altamirano, ingresando desde el banco el mismo Altamirano, Israel Poblete, Diego Vargas, Marcelo Díaz y Franco Fernández.

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El partido de Universidad de Chile, como visita frente a Audax Italiano, está programado para este domingo 26 de julio, desde las 17:30 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, con el arbitraje de Cristián Garay.

Resumen:

-Universidad de Chile enfrenta a Audax Italiano el 26 de julio a las 17:30.

-La U se ubica tercera en la tabla del campeonato con 24 puntos.

-Charles Aránguiz y Eduardo Vargas vuelven al equipo tras estar semanas lesionados.