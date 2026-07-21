El Cacique ya prueba una oncena para enfrentar a los Tomateros, los que se han transformado en su bestia negra. Sale a defender el liderato.

Colo Colo comienza la segunda rueda de la Liga de Primera ante su bestia negra, lo que lo tiene trabajando desde ya en su formación. El Cacique se ve las caras con Deportes Limache este viernes 24 de julio desde las 20:30 horas y tendrá novedades en su oncena.

Después de la intertemporada en Colombia, donde incluso le ganaron un amistoso a Millonarios, el elenco dirigido por Fernando Ortiz se enfoca en defender la cima del torneo. Esto, ante unos Tomateros a los que no han logrado vencer en duelos oficiales.

Es por ello que, a diferencia de otras ocasiones, el Cacique va definiendo desde ya la oncena que parará en el Estadio Monumental. Y según revelaron, esta tendrá un importante regreso en el fondo.

Colo Colo tiene un esperado regreso en su formación para cortar su mala racha contra Limache

En Colo Colo no quieren dejar ningún detalle al azar para poner fin a su terrible racha ante Deportes Limache. El Cacique trabaja en su formación para enfrentar a los Tomateros, con un regreso y bajas obligadas, según explicó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN este martes.

Jonathan Villagra está de vuelta en la formación de Colo Colo. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz sigue esperando por el fichaje de Santiago Mele, metiendo presión en la portería. Gabriel Maureira asoma como titular, jugándose un duelo clave para demostrar si es que es realmente necesario traer competencia en su puesto.

En la defensa es donde está la principal novedad con el regreso de Jonathan Villagra después de superar la lesión que lo tuvo de baja en los últimos partidos. El zaguero se suma a una línea de tres que completan Arturo Vidal y Erick Wiemberg, quien toma el lugar del suspendido Joaquín Sosa.

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En el mediocampo las cosas se mantienen como ha sido la tónica esta temporada. Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Diego Ulloa; y Víctor Felipe Méndez son los que entrenan con los estelares de cara al choque con Deportes Limache.

Finalmente en el ataque, Javier Correa entrena con normalidad, pero por ahora se mantiene como duda para Fernando Ortiz. El DT apuesta por una dupla entre Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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De esta manera, Colo Colo trabaja la siguiente formación para enfrentar a Deportes Limache: Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en la defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Diego Ulloa; y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en la delantera.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, la formación de Colo Colo