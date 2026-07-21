El extremo estaba forzando su salida de Rusia para volver al Cacique, pero en las últimas horas hubo un claro aviso. El monto lo aleja.

El regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo parece estar alejándose cada vez más. El extremo ha hecho todo lo posible para poder volver al Estadio Monumental, pero en las últimas horas recibió un claro aviso de los dueños de su pase en Rusia.

El Orenburg se indignó con la indisciplina del jugador después de no presentarse a la pretemporada para forzar su retorno al Cacique, por lo que las negociaciones se habían cortado. Sin embargo, este martes se conoció que hubo una respuesta clara: hay que pagar una millonada si lo quieren.

El elenco ruso no se prestará para el show que está armando el jugador y se la cantó clara al Eterno Campeón por su traspaso. La situación ha puesto en duda su arribo, ya que además de sus polémicas ahora significaría hacer una inversión muy arriesgada.

Orenburg pide una millonada a Colo Colo para soltar a Jordhy Thompson

Jordhy Thompson cometió un error que le puede costar muy caro. El extremo optó por no presentarse en el Orenburg para forzar su salida y así regresar a Colo Colo, un episodio que puso tensas las cosas entre ambos clubes.

Jordhy Thompson no logró destrabar su salida del Orenburg y Colo Colo tendrá que pagar. Foto: Photosport.

Después de no haber tenido contactos durante días, desde Rusia respondieron a las consultas que hizo el Eterno Campeón. No obstante, todo lo que ha pasado con el jugador llevó al cuadro ruso a plantarse firme, exigiendo dinero y negándose a un préstamo.

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN este lunes. “Colo Colo se comunica con la gente del Orenburg y les respondieron hace poquito, no le estaban respondiendo nada“, comenzó señalando.

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“Si lo quieren, en la mesa sobre 2 millones de dólares“, añadió sobre el alto precio que ponen los dueños de la carta del jugador. “Eso exigen para dejarlo libre”, enfatizó.

El alto precio aleja casi de manera definitiva al canterano albo, quien quería volver por una revancha tras su salida cargada de polémicas y una denuncia de femicidio frustrado de por medio. Sin duda, problemas que no le ayudan nada y por lo que son varios los hinchas que le hacen la cruz.

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Si Colo Colo quiere fichar a Jordhy Thompson, el Orenburg no lo cederá si no es con plata en la mesa. El Cacique ve alejarse a uno de sus deseos en el mercado de fichajes de invierno y puede mirar a otras opciones.

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