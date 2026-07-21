Si bien se esperaba que por lo menos uno fuera anunciado este martes, el Cacique se toma su tiempo con el arquero y el mediocampista. Hay plazo fijado tras el directorio.

Colo Colo tuvo este martes una reunión de directorio en la que se esperaban novedades en torno a sus refuerzos. Santiago Mele y Diego Valdés son las prioridades del Cacique, lo que tenía a los hinchas atentos a si se aprobaba su llegada. Sin embargo, eso no pasará y será en otra fecha.

Durante el mediodía se llevó a cabo la junta de Blanco y Negro en la que se analizarían detalles de las negociaciones. A pesar del optimismo de los fanáticos albos con tener, por lo menos, su primer fichaje en esta jornada, no será así.

No obstante, el Eterno Campeón no pierde el tiempo y se fija un plazo para volver a revisar el caso de sus posibles refuerzos. Ahí sí que se podría concretar el arribo de uno o hasta dos, dependiendo de cómo avancen las negociaciones en las próximas horas.

Colo Colo deja en suspenso las llegadas de Santiago Mele y Diego Valdés

Colo Colo, lamentablemente para sus hinchas, todavía no tiene refuerzos para anunciar. Pese a que este martes hubo reunión de directorio, en ella no se aprobó la llegada de ningún nombre.

Santiago Mele es el que está más cerca de Colo Colo, mientras que Diego Valdés aún no logra destrabar su salida. Foto: Getty Images.

Según se informó en el canal de YouTube del periodista Edson Figueroa, Santiago Mele y Diego Valdés no fueron tema en esta reunión. Solo se aprobó el arribo de Estefanía Banini, quien regresa al club después de haber ganado la Copa Libertadores en 2012.

En lo que sí se avanzó fue en las fórmulas con las que se negociará con los refuerzos que puedan llegar en la segunda rueda. Con ello, Colo Colo busca salir a hacer sus ofertas con mayor claridad, considerando que ahora no hay disputas dirigenciales de por medio.

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Esta información la complementa el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien en su cuenta de X (ex Twitter) reveló el plazo que se fijó la dirigencia para ver si hay algún nombre que aprobar. “La directiva de ByN se reunirá el próximo miércoles 29 de julio para evaluar los avances con los jugadores en carpeta y eventualmente cerrar fichajes. Por ahora, siguen en curso las tratativas”, señaló.

De esta manera, habrá que esperar hasta la próxima semana para saber si el plantel albo tiene o no un nuevo miembro. Ambos jugadores son las grandes exigencias de Fernando Ortiz para potenciar su equipo y la directiva hace lo posible para darle en el gusto.

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Colo Colo deja en suspenso la llegada de Santiago Mele y Diego Valdés. El Cacique avanza paso a paso en el mercado de fichajes de invierno, con sus dos prioridades cada vez más cerca, pero tomándose su tiempo.

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En resumen, Colo Colo, Mele y Valdés