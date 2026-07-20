El guardameta está muy cerca de firmar con el Cacique y así aumentar a seis los jugadores del exterior en el Cacique. Fernando Ortiz debe tomar importantes decisiones.

Colo Colo se prepara para recibir a su primer refuerzo en el mercado de fichajes de invierno, pero también un problema no menor. El Cacique avanza en la llegada del arquero Santiago Mele para la segunda rueda, lo que da paso a un verdadero dolor de cabeza: los cupos de extranjeros.

El guardameta uruguayo está muy cerca de firmar con el Eterno Campeón, algo que complica mucho a Fernando Ortiz. Y es que con su arribo, serán seis los jugadores nacidos en el exterior que están en el plantel albo, algo que obliga a dejar a uno afuera.

Las bases del fútbol chileno son claras en torno a este tema, reduciendo a cinco los que pueden estar dentro del campo de juego. Esta situación deja al DT con la misión de cortar a alguno de los que ya están, con dos posibles nombres para ser sacrificados de cara a la segunda rueda.

Santiago Mele colapsa los cupos de extranjeros en Colo Colo: uno debe salir

Colo Colo puede tener movimientos de cara a la segunda rueda con los cupos de extranjeros. El Cacique prepara el arribo del uruguayo Santiago Mele, lo que obliga a pensar en cortar a uno de los que pelean por un lugar en el plantel.

Los cupos de extranjeros complican a Colo Colo con la llegada de Santiago Mele. Foto: Photosport.

El charrúa sería el sexto jugador del exterior del plantel albo, algo con lo que llegan al máximo posible. Sin embargo, las bases del fútbol chileno solo permiten que cinco de ellos estén en cancha, por lo que tendrá que haber un sacrificado o un reajuste total para hacerle espacio a todos.

Santiago Mele se sumaría a la legión de extranjeros de Colo Colo, donde Joaquín Sosa, Javier Méndez, Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Javier Correa completan la lista. Es de todos ellos que Fernando Ortiz debe definir si es que deja uno afuera o si va jugando al límite de lo permitido.

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“Solo podrán estar en cancha en todo momento un máximo de 5 jugadores extranjeros”, reza el artículo 31° del reglamento. Es así que, si el guardameta es titular, el Tano deberá repartir los cuatro espacios restantes entre cinco nombres. De ellos, hay titulares fijos como Sosa o Correa, mientras que Romero es un habitual desde la banca.

Esta situación deja a Claudio Aquino y Javier Méndez como los dos jugadores en riesgo en el Eterno Campeón. El argentino viene de marcar en el amistoso con Millonarios después de semanas alejado de las canchas por lesión y con contrato hasta fin de año, mientras el otro llegó como refuerzo en el verano, pero casi no ha jugado.

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Colo Colo tendrá que tomar una importante decisión si es que Santiago Mele se termina transformando en refuerzo. Los cupos de extranjeros del Cacique llegan a su máximo y habrá que repartirlos con cuidado en una segunda rueda donde está llamado a levantar el título después de la gran primera parte del 2026 que hizo.

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En resumen, Colo Colo y Mele