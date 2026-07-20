El uruguayo está a detalles de firmar con el Cacique y así meterle presión al juvenil albo de cara a la segunda rueda. No llega con buenos antecedentes.

Colo Colo se prepara para la llegada de su nuevo arquero para la segunda rueda. El Cacique está muy cerca de llegar a acuerdo con el uruguayo Santiago Mele, el que llegaría a pelear el puesto con Gabriel Maureira.

Si bien el canterano ha respondido después de la grave lesión de Fernando De Paul, el técnico Fernando Ortiz exigió un nombre con experiencia para ir por el título. El charrúa, que viene de jugar el Mundial con la Uruguay de Marcelo Bielsa, era la prioridad del DT y los hinchas comienzan a analizar si es la mejor decisión. Y ahí, los números son categóricos.

A la espera de que su arribo al Estadio Monumental sea oficial, revisamos las estadísticas de cada uno en el 2026. Ahí, la situación del formado en casa es ampliamente mejor que la del uruguayo, el que casi no sumó minutos en el fútbol mexicano.

Los números de diferencia entre Santiago Mele y Gabriel Maureira para pelear el arco de Colo Colo

Gabriel Maureira tendrá competencia para la segunda rueda en el arco de Colo Colo. La llegada de Santiago Mele parece estar cada vez más cerca y la pelea en la portería alba se enciende pensando en los próximos desafíos.

Santiago Mele se acerca a Colo Colo para quitarle el puesto a Gabriel Maureira. Foto: Getty Images.

Hoy el juvenil albo ha logrado disputar un total de 14 partidos oficiales en la temporada 2026. En ellos, el canterano ha dejado su arco en cero en 3 ocasiones y ha recibido 17 goles en los 1.190 minutos que estuvo bajo los tres palos, no menor considerando que es su primer año como profesional.

Santiago Mele, a sus 28 años, llegará a pelearle el puesto a Gabriel Maureira más por experiencia que por rendimiento actual. Y es que en 2026, el uruguayo ha jugado en 5 duelos oficiales, con 1 arco en cero y 6 goles en contra en los 440 minutos que estuvo dentro de la cancha.

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La situación deja al canterano albo mucho mejor posicionado en cuanto al rodaje con el que se puede enfrentar la segunda rueda. No obstante, el inminente nuevo refuerzo viene de haber estado en el Mundial con Uruguay en el que no jugó, pero ya llegar es un mérito.

Habrá que esperar para ver si es que esto se oficializa en las próximas horas o si se sigue alargando. Por ahora, el plantel se enfoca en el regreso de la Liga de Primera este viernes 24 de julio a partir de las 20:30 horas recibiendo a Deportes Limache.

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Santiago Mele es el arquero que se acerca a Colo Colo para competir con Gabriel Maureira. La portería del Cacique se prepara para el arribo de un nuevo integrante, el que se perfila como uno de los pilares en el mercado de fichajes para Fernando Ortiz.

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En resumen, Colo Colo, Mele y Maureira