El mediocampista, la gran obsesión de Fernando Ortiz, ya tiene oferta en la mano pero que tiene un detalle clave. El club no lo esperará por más tiempo ante el inicio de los torneos.

Colo Colo le mete presión a Diego Valdés para ponerle fin a la teleserie. El Cacique tiene al mediocampista como su gran prioridad en el mercado de fichajes de invierno, pero se cansó y le puso una fecha límite.

El volante de 32 años milita en Vélez Sarsfield, donde no estaba siendo considerado, pero comenzó a anotar goles en amistosos que ilusionaron. Todo iba bien encaminado, pero ahora que por fin hay una oferta, esta viene con un plazo específico para responder.

Así lo revelaron este lunes, cuando contaron los detalles de la negociación. Una que el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lidera con el jugador que el técnico Fernando Ortiz quiere sí o sí en su plantel.

Colo Colo se aburre y presiona a Diego Valdés con plazo fatal

A Colo Colo se le vino el calendario encima y le mete el pie al acelerador en el mercado de fichajes. Con Santiago Mele esperando el OK de la dirigencia, el Cacique pone la mira en Diego Valdés, el nombre por el que Fernando Ortiz viene presionando hace rato.

Colo Colo quiere que Diego Valdés arregle su salida de Vélez Sarsfield para concretar su llegada. Foto: Getty Images.

Después de mucho esperarlo, finalmente hubo una propuesta oficial del cuadro albo, pero que trae un detalle. “Tiene una oferta formal y en sus manos por parte de Colo Colo“, comenzó detallando el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN este lunes.

El problema está en que el Cacique le pide a Diego Valdés responderla a más tardar esta misma semana. “De aquí al viernes se tiene que cortar el queque definitivamente, no hay más espera“, enfatizó el reportero.

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En Colo Colo asumen que, con el inicio de la competencia tanto en Chile como en Argentina, deben apurarse con el refuerzo que pidió el DT. Es por ello que “se comunica directamente Aníbal Mosa, su representante y el jugador. Esa es la negociación y de aquí al viernes habría novedades”.

Esto deja atentos a los hinchas albos a lo que pueda pasar en las próximas horas. La idea del cuerpo técnico era tenerlo en la intertemporada en Colombia, pero como ya no ocurrió, lo presionan a que defina su situación en Vélez Sarsfield para poder ficharlo lo antes posible.

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Colo Colo quiere a Diego Valdés, pero le deja en claro que no lo esperará más allá del viernes. El mediocampista tiene cinco días para decidir si quiere aceptar un regreso a Chile junto al Cacique o si se queda en Argentina a cumplir su contrato.

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En resumen, Colo Colo y Valdés