El mediocampista, al que Fernando Ortiz quiere sí o sí en el Cacique, no logra avanzar en su traspaso por una situación específica. De esto dependerá su llegada al Monumental.

Colo Colo vive horas claves en el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno. El Cacique está buscando refuerzos y una de sus prioridades es Diego Valdés, quien sigue sin dar buenas noticias y, por ahora, todo está frenado.

El mediocampista de 32 años es la gran obsesión del técnico Fernando Ortiz, quien lo dirigió en el América de México, para la segunda rueda de esta temporada. Sin embargo, el club se ha encontrado con un problema que no está en sus manos y que solo el jugador puede solucionar.

Este martes después de la reunión de directorio de Blanco y Negro, se conocieron nuevos detalles sobre el estado de las negociaciones. Y ahí apareció el detalle que separa al volante de ser nuevo refuerzo albo: su situación con Vélez Sarsfield.

Colo Colo le pasa la pelota a Diego Valdés por su fichaje: esto falta

La llegada de Diego Valdés a Colo Colo depende de un detalle que, por ahora, se ve complicado de solucionar. El mediocampista ya tiene una oferta del Cacique en la mano, pero esta es personal y, para que sea efectiva, primero debe quedar libre.

Diego Valdés entrena con Vélez mientras trata de lograr su traspaso a Colo Colo. Foto: Vélez.

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN este martes. “Horas claves”, lanzó antes de explicar el caso. “Yo entiendo que, a esta hora, una negociación pasa necesariamente porque logre destrabar su vínculo con Vélez Sarsfield, que le debe tres meses de sueldo“.

En el Cacique no se moverán más hasta que Diego Valdés pueda resolver esto, firmar su salida y recién ahí avanzar. “Colo Colo está esperando que el jugador destrabe esa situación y así tratar de negociar (con él) como jugador libre“.

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De hecho, el reportero albo enfatizó que en el Estadio Monumental quieren evitar a toda costa charlar con el club. “Lo que no quieren, puede cambiar, es negociar con Vélez y sí con el jugador libre”.

“Ya tiene la propuesta económica el jugador, que está de acuerdo. Hay un tema con el contrato, pero eso sigue en pie y sigue siendo prioridad para la dirigencia, para Mosa, Pizarro y Morón”, sentenció.

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Diego Valdés tendrá que aclarar su panorama con Vélez Sarsfield si es que quiere llegar a Colo Colo. El Cacique ya le hizo llegar su oferta y lo espera hasta el viernes, fecha límite que se fijaron para llegar a acuerdo.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Valdés