En Argentina dieron a conocer las trabas que tiene Colo Colo para fichar a Valdés: hay líos económicos del club argentino con el representante.

En Colo Colo esperan sumar a Diego Valdés en este mercado de pases, un asunto que no es fácil pues tiene contrato vigente en Vélez Sarsfield, un club que en buen chileno “está patas para arriba.

En Vélez670Radi explicaron que todo se ha dilatado porque la conducción del elenco bonaerense es espantosa, con un presidente que dejó tirada la institución para ir a ver el Mundial.

“Vélez es un club que está acéfalo hace 40 días. La silla del presidente está vacía, es difícil tomar decisiones. Entonces me parece una falta de respeto para el socio y la directiva, ni hablar de sus empleados”, señalan.

“Hace 40 días no hay nadie que toma decisiones”, agregaron y ahondaron en el asunto de Diego Valdés, que Vélez sí quiere transferirlo pero no a cualquier costo.

Diego Valdés junto a Fernando Ortiz, en México

Las deudas de Vélez con Valdés y su representante

El problema es que le deben plata al jugador y al representante, un tema que Colo Colo no tiene por qué responder y esperan que las partes lo logren sanar.

“Valdés está en la lista para jugar el viernes ante Instituto, pero no saben cómo enchufarlo en Chile”, aseguraron.

Eso debido a que”alguien debe hacerse cargo de la deuda con el representante. Los chilenos dicen ‘hazte cargo vos, vos la prometiste’. Y de los tres meses de sueldo que le debes a Valdés“.

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Todo esto se debe a una problemática económica del elenco trasandino. “Nadie se hizo cargo del descalabro financiero que hoy es Vélez, de más de 40 millones de dólares”, aseguran.

Es más: señalan que “el déficit mensual es de más de dos millones de dólares. Están desesperados por bajar deuda”.