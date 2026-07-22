Aníbal Mosa entregó los detalles de la búsqueda de nuevos jugadores para el Cacique en este mercado invernal.

Colo Colo sigue con su lento andar en este mercado de fichajes. A pesar que desde hace bastantes días se hizo pública la lista de jugadores que buscaban en el Cacique, todavía no hay ninguna cara nueva en el Estadio Monumental.

¿Lo peor? Que ya hay informaciones que apuntan a que esos nombres están cayendo. Santiago Mele en el arco se complicó tras un volantazo de último minuto por parte del meta, mientras que lo de Diego Valdés está difícil por su buen presente en Vélez Sarsfield.

Por lo mismo, uno que tuvo que salir a dar la cara al respecto fue Aníbal Mosa, quien en conferencia de prensa aseguró que siguen trabajando para poder abrochar los fichajes en el equipo de Fernando Ortiz.

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Mosa explica el lento mercado de Colo Colo

El presiente del Cacique afirmó que “estamos buscando cómo podemos reforzar el equipo, pero sin apresurarnos. Tenemos un equipo, Daniel Morón y Jaime Pizarro están trabajando con el cuerpo técnico para ver cómo nos reforzamos, pero de forma inteligente”.

“Podríamos haber traído a los tres jugadores hace un mes atrás. Jaime con Daniel deben tener 50 nombres de jugadores sobre la mesa que están esperando para venir y ponerse la camiseta”, añadió.

El Colo Colo de Fernando Ortiz todavía no tiene ningún fichaje para el segundo semestre del 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Mosa sostuvo que “a principios de año hicimos un equipo que con el tiempo fue agarrando rodaje y hoy nos tiene punteros, pero eso no nos llama a confiarnos. Por eso no damos por cerradas las negociaciones, estamos abiertos, viendo cómo se comporta el mercado, viendo las alternativas sobre la mesa”.

“No estamos pensando solamente en 2026, sino que tienen que reunir las condiciones de reforzar y que no vengan a tapar, y que sean alternativas para el 2027”, concluyó el timonel albo.

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En síntesis