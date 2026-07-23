El Tano Ortiz está al corriente de que los albos pueden cerrar este mercado invernal de traspasos sin ninguna incorporación a pesar de que pidió públicamente la llegada de un arquero. ¡Así está el escenario!

Quedan 20 días para el cierre del mercado invernal de pases y Colo Colo todavía no registra refuerzos. A pesar de que los albos tenían prácticamente amarrado el fichaje del portero uruguayo Santiago Mele, el mundialista literalmente dejó plantado al Cacique y jugará en Independiente de Argentina.

De hecho, desde el vecino país también recibieron un portazo por Diego Valdés directamente desde el DT de Vélez Sarsfield. Por eso mismo, existe la posibilidad de que el Eterno Campeón termine esta ventana de traspasos sin ninguna incorporación.

A pesar de que Fernando Ortiz dio un poderoso argumento para sumar otro arquero. Pero hay altas chances de que el Tano deba terminar la campaña con Gabriel Maureira en la custodia de la portería. “Estamos buscando de qué manera podemos reforzar el equipo, pero sin caer en una prisa de los tiempos de otros”, afirmó Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Fernando Ortiz sabe que podría terminar este mercado de pases sin ningún jugador nuevo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Queremos reforzar al equipo de forma inteligente. Podríamos haber traído los tres cupos hace un mes. Jaime (Pizarro) y Daniel (Morón) deben tener 50 jugadores arriba de la mesa que están esperando entrar y ponerse la camiseta. Pero hicimos un equipo a principios de año”, agregó el timonel de la concesionaria.

Por supuesto que influye en esa postura el actuar de los archirrivales, que curiosamente son los más cercanos perseguidores albos en la tabla: Universidad Católica es el escolta y no ha sumado ningún refuerzo. Mientras que Universidad de Chile marcha en el tercer puesto y anunció sólo al juvenil argentino Gonzalo Reyna. Aunque el defensor uruguayo Valentín Gauthier está en el país y pronto será confirmado.

He ahí un gran argumento para confiar ciegamente en el plantel conformado en el inicio de 2026. “Con el tiempo agarró rodaje, se afiató y nos tiene donde estamos, con una diferencia importante respecto al segundo. Pero eso no nos llama a confiarnos. No hemos dado por cerradas las negociaciones”, manifestó Mosa.

Aníbal Mosa dejó varias pistas de Colo Colo en el mercado. (Andres Pina/Photosport).

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La alta posibilidad de que Colo Colo cierre el mercado invernal sin refuerzos

Colo Colo reconoció que sigue en la búsqueda de refuerzos, pero también agregó una condición muy relevante. “Estamos viendo cómo se comporta el mercado. Deben venir a reforzar, no a tapar. Y también ser alternativas para 2027″, aseguró Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro toma esta ventana como una chance de sumar jugadores para disputar la Copa Libertadores el año entrante. Pero consciente de que habrá otro espacio para incorporar. Y hay consenso en la idea, al menos entre la directiva.

Daniel Morón, gerente deportivo de la concesionaria, también abordó el comportamiento albo. “Este club ha hecho crecer muchos jugadores de su cantera. No sólo arqueros. Por eso tenemos una gran confianza en nuestros porteros del fútbol joven. Tenemos comunicación diaria con el técnico”, afirmó el Loro.

Daniel Morón y Aníbal Mosa en la presentación de Claudio Aquino. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Compartimos muchas cosas y estamos en búsqueda de quienes vayan a aportar sin desesperarnos por el tiempo ni por el cierre del libro de pases. Queremos las mejores alternativas. No sólo en el arco. Revisamos todos los puestos por cubrir. No vamos a cesar en esa tarea. Tenemos muchos jugadores en carpeta, los observamos y buscamos las mejores oportunidades”, añadió el icónico arquero campeón de la Libertadores 91. Más claro, echarle agua.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo tiene 10 puntos de ventaja sobre su escolta, Universidad Católica. Y 12 sobre el tercer ubicado en la tabla, la Universidad de Chile.