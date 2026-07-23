El Club Social y Deportivo Colo Colo confirmó las fechas de la visita de Mirko Jozic a Chile. Habrá un homenaje en el Monumental.

El esperado regreso de Mirko Jozic a Chile ya tiene fecha confirmada. El entrenador campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo visitará el Monumental en septiembre para ser homenajeado.

“El 8 de septiembre, nuestro querido Mirko Jozić llegará a Chile para reencontrarse con el pueblo colocolino después de más de 20 años“, informaron desde el CSD Colo Colo.

“Mantente atenta y atento a nuestras redes sociales, porque pronto entregaremos más detalles sobre las actividades y homenajes que prepararemos para recibirlo“, confirmaron.

“Estamos muy contentos de anunciar que Mirko estará en Chile del 8 al 20 de septiembre. Este regreso se logra gracias a las socias y socios de nuestra institución”, declaró también Edmundo Valladares.

Así será el regreso de Mirko Jozic a Chile: homenaje en el Monumental

El homenaje será en el Monumental, según confirmó Valladares hace unas semanas. “Hemos hecho una solicitud formal a Blanco y Negro para que podamos usar nuestro estadio y hacer una gran fiesta para los socios, hinchas, para el pueblo colocolino”, dijo.

“También estamos trabajando en otras actividades para acercar otras instancias con Mirko, Colo Colo 91 y la historia grande de este club”, complementó también el presidente del CSD.