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Fichajes

¿Y la U? Felipe Mora cambia de equipo por sorpresa y vuelve a la Liga MX

El delantero, que hace varios mercados está sonando en el cuadro azul, se va de Estados Unidos y retorna a México.

Por Carlos Silva Rojas

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Felipe Mora vuelve al fútbol mexicano.
© GettyFelipe Mora vuelve al fútbol mexicano.

Uno de los grandes deseos de Universidad de Chile en el mercado de fichajes es el delantero Felipe Mora, quien viene sonando en varias ventanas en el cuadro estudiantil.

Los hinchas de la U sueñan con ver nuevamente al atacante con la camiseta azul, sin embargo, aquello no se materializa y está muy lejos de concretarse en el corto plazo.

Mora volvió a la acción esta semana en la MLS y fue clave con la camiseta de Portland Timbers al marcar en el empate 2-2 ante Dallas, pero esa fue su última aparición en el club estadounidense.

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Felipe Mora sorprende a todos y parte a San Luis de México

Felipe Mora deja la MLS y vuelve al fútbol mexicano, porque el portal azteca SuperDeportivo dio a conocer que arregló con Atlético San Luis.

“El acuerdo institucional consta de una transferencia total de sus derechos federativos, con una propuesta de contrato a largo plazo que ligará al ariete andino con la escuadra de San Luis hasta diciembre de 2027”, señaló el citado medio.

Felipe Mora se va de la MLS y vuelve a México. (Photo by Soobum Im/Getty Images)

Felipe Mora se va de la MLS y vuelve a México. (Photo by Soobum Im/Getty Images)

“Mora, quien ya cuenta con experiencia previa en el balompié azteca tras defender las camisetas de Cruz Azul y Pumas UNAM, llegará para cubrir la cuota de gol del equipo potosino”, agregó.

De esta forma, Universidad de Chile tendrá que seguir esperando si quiere contar con Felipe Mora, que vuelve al fútbol mexicano.

En síntesis

  • Felipe Mora dejó la MLS y fichó por el Atlético San Luis de México.
  • El delantero chileno firmó un contrato a largo plazo hasta diciembre de 2027.
  • El atacante Felipe Mora marcó un gol en el empate 2-2 entre Portland y Dallas.
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