Una pregunta incomodó a Gago en la rueda de prensa de la U y su rostro reflejó molestia. En la siguiente consulta justo explicó que "no estoy enojado" junto a una sonrisa.

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, vivió un curioso momento en la rueda de prensa de este viernes en el CDA, a espera del partido contra Audax Italiano, por la reanudación de la Liga de Primera en el inicio de la segunda rueda.

Es que una pregunta anduvo molestando al DT, que se vio incómodo y contrariado. En la consulta siguiente justo lanzó un “no estoy enojado”.

El periodista Leo Mora le preguntaba si con las constantes lesiones y la llegada oficial de un sólo refuerzo hasta ahora se sentía preparado para pelear el título en la Liga de Primera y Copa Chile, o conseguir un cupo internacional para la próxima temporada.

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Gago: de incómodo a una sonrisa en la U

“Sí…“, dijo corto y tajante. Igual de seco agregó que “trabajaremos para que el margen de lesiones sea menor, pero confío plenamente en los jugadores que tengo“.

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Tras breves segundo de tensión llegó el turno del periodista Marcelo Díaz: “¿cómo está con el tema del mercado de pases? ¿Está tranquilo?“, consultó.

“Dijeron que estaba enojado. No, no es así. Habían dicho que estaba enojado. ¿Estoy enojado? No, qué voy a estar enojado. Estamos trabajando en el mercado de pases. todos tenemos una necesidad en lo inmediato, pero a veces los refuerzos tardan“, concluyó el DT azul ya más calmo y sonriente.

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Cabe recordar que la U gestionó el regreso del joven arquero que estaba a préstamo, José Alburquenque, más el fichaje oficial de Gonzalo Reyna. Valentín Gauthier está en Chile, pero aún no firma como refuerzo del Chuncho.

Resumen:

-Fernando Gago habló en rueda de prensa previo al partido contra Audax Italiano y protagonizó un momento incomodo para después distender el ambiente.

-Gonzalo Reyna fichó oficialmente por la U junto al regreso de José Alburquenque.

-Valentín Gauthier está en Chile, pero aún no firma contrato con los azules.