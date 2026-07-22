El entrenador de la U participó de una charla tras el Mundial, donde habló del trabajo de la Roja y cómo deben apoyar, aunque sea con bromas.

Fernando Gago lleva pocos meses en el país, pero se ha metido de lleno en la actualidad del fútbol nacional donde sabe que hay una urgencia de encontrar un cambio para volver a ser competitivos con la selección chilena.

Por lo mismo, entiende que la selección chilena busque sus fórmulas para un renacer, por lo que reveló algunas charlas que ha tenido con Nicolás Córdova, donde, en modo de broma, cuenta algunas discrepancias que ha tenido.

“Lo hablaba con Nico (Córdova), yo quiero que mis jugadores tengan ganas de ir a la selección, que vayan a la selección, pero cuándo me los pide tres días le digo no me rompas los huevos, se lo digo y no pasa nada”, comentó.

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Gago asegura que hay que inculcar el amor de defender a la selección

Fue en medio de un conversatorio llamado “La pizarra del Mundial” organizado por el diario La Tercera, que el técnico de Universidad de Chile habló de la rutina, además de cómo convive con los pedidos de la Roja, que los entiende, pero que siempre habrá un choque.

“Le digo no me los saques esta semana y te los paso la semana que viene, yo pienso en el club, él en la selección, pero hay que pensar en la formación de los chicos que tiene que tener sentido de pertenencia de selección”, explica.

Por lo mismo, destaca que los jugadores tengan hambre de llegar a la selección para defender a su país, que tiene que ir quemando etapas, por lo que hay que apoyar y trabajar para poder sacar jugadores a futuro.

“Cómo logras que un chico de 20 años tenga el sentido de competencia de Messi, no tiene análisis, con mi experiencias en Europa que me quise ir (del Real Madrid). Cada uno es muy personal”, precisó.

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