Iván Zamorano sostuvo que a Córdova lo ve más "en la formación de jugadores" y que Pellegrini "está cómodo" en el Betis. A Beccacece le encuentra más perfil para la selección chilena.

Iván Zamorano está en Estados Unidos, viviendo la fiesta del Mundial. Algo que como chileno le duele, porque lamenta que la selección nacional no haya podido disputar el certamen.

“Es tristeza. Es triste porque, al final, siempre queremos estar en los grandes acontecimientos a nivel mundial. Ya es el tercer Mundial que no estamos, entonces me empieza a preocupar”, dijo en charla con Kenotrotamundos Skechers Fútbol, para Redgol.

Luego manifiesta que “más que preocupación, yo creo que hay que ocuparse. Y creo que ya hay que tomar decisiones importantes, lo he dicho un montó de veces”.

“Hay que poner sobre la mesa que se vienen 4 años de mucho trabajo, de esa búsqueda de un equipo. De un equipo competitivo, de un equipo que nos garantice poder pelear de igual a igual, de poder estar en el próximo Mundial”, indica Bam Bam.

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Piensa que jugadores importantes tiene Chile. “Creo que materia prima la tenemos, pero ya creo que tenemos que tomar ya decisiones con respecto al técnico. No puede ser que Nico Córdova esté ganando un partido y todos digamos “no, el mejor del mundo”, pierde un partido, es el peor del mundo, entonces no podemos estar así”, manifiesta.

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Sobre Córdova, Zamorano dijo que “yo creo que tiene pasta, pero yo lo veo más en la formación de jugadores. Pero es indudable de que sí se tiene que quedar, va a tener que trabajar en pos de hacer un trabajo a largo plazo a 4 años, a ver qué es lo que pasa”.

También se le consulta por nombres ideales. “Dar nombres, podemos dar nombres: te puedo decir Guardiola, Mourinho”, antes de detenerse en el favorito de la gente: Manuel Pellegrini.

“A Pellegrini lo hemos buscado creo que del año… no sé, hace 15 años atrás empezamos a buscar a Pellegrini y Manuel nunca ha querido“, sostiene Zamorano.

“Yo que vivo ahí en Europa, en España, lo veo muy cómodo en el Betis. Muy amado, muy amado, muy querido. Va a ser difícil porque a Manuel también le gusta trabajar el día a día y no le gusta que pase mucho tiempo para el trabajo con los jugadores”, detalla.

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También se detiene en Sebastián Beccacece. “Después Beccacece… yo creo que Beccacece es de la escuela de Sampaoli, la escuela de Bielsa, que son técnicos muy evolucionados desde el punto de vista táctico, pero sin lugar a dudas yo creo que hay que tomar una decisión ya. Sea Beccacece, sea Pellegrini, sea cualquiera, hay que tomarla ya”.