Este director técnico, quien ascendió al Pije a la primera división, recordó con RedGol su experiencia como entrenador de los sparrings del Bulla cuando el casildense estuvo ahí, contó detalles de su visita al Ingeniero y reveló su emprendimiento.

Luis Landeros sabía desde el principio que tendría que recorrer un largo camino para ser director técnico del fútbol profesional chileno y en esa ruta, tuvo la experiencia de trabajar junto a Jorge Sampaoli en la Universidad de Chile, aunque también se empapó de los conocimientos de Manuel Pellegrini, el entrenador que más admira.

Su padre homónimo tuvo experiencia en el balompié criollo. “Salió de Católica el 70-71. Fue a Ñublense a préstamo y tuvo un ascenso a primera división. Lo dirigió Nelson Oyarzún. Estaba Constantino Mohor también”, le contó Landeros a RedGol un par de meses después de haber salido de su cargo en Unión San Felipe.

¿Recuerda esa época?

Por supuesto. Desde niño estuve metido en el estadio, camarines. Después pasó por O’Higgins. Luego jugó en Aviación, que fue el mejor año que tuvo. Ahí estaba Roberto Rojas, Fabbiani y varios jugadores de mucho nivel.

¿Le hizo empeño a ser futbolista profesional?

No, nunca tuve intenciones serias de jugar. Me gustaban los números y el fútbol, pero desde otro lugar. Jugaba de lateral derecho o central.

¿Quién lo incentivó a ser DT?

Yo tenía la intención de ser profesor de historia. Es mi debilidad de estudio, todavía lo es. Trato de leer mucho. Pero en esos tiempos era difícil, éramos tres hermanos seguidos. No había posibilidades de estar en la universidad. Me dediqué a trabajar, estudié idiomas, hablo inglés fluido. Desde el vínculo familiar me decido por estudiar fútbol, pero siempre pensando en el fútbol formativo y las menores. Entré al 2004 a estudiar y salí el 2007.

Luis Landeros comenzó en Unión Temuco y Deportes Valdivia su ruta como DT. Ascendió a Deportes Temuco a la primera división. (Paul Plaza/Photosport).

¿Ya tenía familia en ese tiempo?

Sí. Estaba casado. Mi hijo mayor que estudia para entrenador, está en tercer año y trabaja en las series menores de Cobreloa. Estaba chiquitito, recién nacido. Yo trabajaba en una empresa de seguridad, había que parar la olla. Era ejecutivo de cuentas, era asistente de gerencias en la gerencia comercial. Me manejaba mucho en los números y lo que aprendí desde ese lugar me permitió ir adaptándome en la carrera del fútbol.

¿Eso le sirvió?

Sí. Mucho. Ser técnico es mucho más que entrenar y dirigir un grupo de jugadores. Hay que entender cómo funciona la actividad. Y mi señora con mi guagüito me apañaron hasta el final. Partí en las series más chiquititas del Caracol Azul.

¿Cómo fue esa llegada a Universidad de Chile? ¿Coincidió con Sampaoli?

Me llamó Hugo Vilches a cadetes, se inaugura el CDA el 2010. Llega Sampaoli y pide a alguien que trabaje con los sparrings. Y me mandaron a trabajar directamente con ese grupo. Dentro de los más connotados estaba Leo Valencia, Lichnovsky, Valber Huerta, Mikel Arguinarena, que todavía está jugando. Era una camada buenísima.

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Luis Landeros, el DT que tuvo doble rol con Sampaoli y conoció a Pellegrini en Inglaterra

El recuerdo de las funciones que cumplió para el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile está tan vivo como la visita a Londres que hizo para conocer a Manuel Pellegrini, quien cuando lo recibió dirigía en la Premier League de Inglaterra.

¿Cómo fue trabajar con Sampaoli?

Era muy intenso, trabajaba muchas horas al día. En ese momento entendía que mi carrera debía ser por el camino largo. Como no fui futbolista, tenía que marcar la diferencia por otro lado. Me basaba en el esfuerzo cotidiano, a las 7 de la mañana estaba trabajando haciendo análisis. Era analista, desmenuzaba al rival. Me iba a las 7 de la tarde, trabajaba muchas, muchas horas. Pero fue demasiado aprendizaje. Fue una buena pasada, bien entretenida.

En su carrera celebró un ascenso de Deportes Temuco…

Ese año llegué como jefe técnico. Partí dirigiendo por primera vez a Unión Temuco, hice un interinato y me fue bien. Fui a Valdivia, me fue regular. Y volví al primer equipo de Temuco. Se genera el quiebre contra Cobreloa y ganamos 1-0 en Temuco. Cortamos la tabla y no soltamos más el liderato.

Luis Landeros dejó un gran recuerdo en Deportes Temuco. (Ramon Monroy/Photosport).

¿Y la experiencia de su polémica salida en San Felipe fue dura?

Sí, complicado, pero es parte de lo que hay que vivir. Hay que mirar hacia adelante. Ya ni me acuerdo ni pregunto. Estoy estudiando, mirando el Mundial, preparándome.

¿Quién es su ídolo de DT?

Indudablemente Manuel Pellegrini. Por el trato humano, por lo que ha logrado, siempre mantiene un perfil equilibrado. En 2018 estuve con él en Inglaterra, se portó espectacular. Nos ayudó a llegar don Arturo Salah y Manuel se portó espectacular. Imagínate, nos recibió en su oficina, invitó al estadio, nos mostró las instalaciones. Desde la experiencia personal y su experiencia como técnico, estuvo en las mejores ligas del mundo, rompió varios récords. Tengo mucha admiración y respeto con él.

¿Ha podido ahorrar en su carrera como DT?

Es importante el orden. Fundamental. Es una pega muy volátil, los contratos se acaban rápidamente. Hay que tener otro ingreso por pequeño que sea para poder llevar el período de pausa sin mucho sobresalto. Sobre todo los que no ganamos mucho dinero. Tengo un emprendimiento, una pizzería chiquitita. Pizza Calcio se llama, es temática. Tiene que ver con fútbol también. Trabajo desde mi casa. Hago pedidos vía redes sociales y eventos, fiestas o cumpleaños. En ese sentido, bien.