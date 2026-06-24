Cuestionado en River y con su salida prácticamente encaminada, el jugador chileno recibió una propuesta de otro club argentino.

Paulo Díaz atraviesa un complejo presente en River Plate. El defensor chileno aparece entre los jugadores que podrían dejar el club durante esta temporada, y en las últimas horas se conoció que incluso habría rechazado una propuesta proveniente de un equipo de la misma liga argentina.

El zaguero nacional se ha convertido en uno de los futbolistas más cuestionados por los hinchas del cuadro millonario, pese a que ha tenido una baja participación en los últimos encuentros. Ante este escenario, su salida comienza a tomar fuerza y ya surgieron posibles destinos como Universidad de Chile y Santos de Brasil.

Paulo Díaz rechaza a Sampaoli

Según revela el periodista Germán García Grova, Díaz “desestimó la propuesta de Talleres. El chileno recibió el llamado de Jorge Sampaoli. Su futuro está fuera de Argentina tras no ser tenido en cuenta por River.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – JULY 27: Paulo Diaz #17 of River Plate runs with the ball during a Torneo Clausura Betano 2025 match between River Plate and San Lorenzo at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti on July 27, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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El presente de Paulo Díaz

Hace algunas semanas, el comunicador Juan Cortese señaló que el cuadro millonario solo quiere la salida del chileno, sin importar el costo.

“Paulo Díaz ya se fue, hace rato que se fue. Si el representante no le encuentra un mejor destino para pagarle la ficha a River, River se hará cargo de la recisión de contrato y quedará libre. Pero no quieren pagarle más un sueldo a un futbolista que saben que lo van a utilizar”, señaló.

Asimismo, recientemente el medio RTI Esporte, señaló que Díaz negocia para llegar al Brasileirao. “Es el nombre que más interesa para fortalecer la plantilla”.