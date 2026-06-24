El defensa de la Roja sonó hasta en U de Chile, pero finalmente parte a emergente liga llena de figuras. Contrato a largo plazo.

Paulo Díaz se ha transformado en una de las sensaciones del mercado invernal tanto en Chile, como Argentina y ahora fuera del continente. El defensa no sigue más en River Plate y su nombre a rondando por numerosos equipos.

Hace poco apareció Jorge Sampaoli y Talleres de Córdoba como opción concreta, pero lo cierto es que el jugador hace días finiquitaba los últimos detalles para recalar en otro club. El nacido en Palestino partirá a la MLS.

“Acuerdo de palabra: Paulo Díaz jugará en Atlanta United. River rescinde el vínculo del chileno y se ahorra lo que le quedaba de contrato”, informó Germán García Grova, periodista de TyC Sports y Radio La Red Argentina.

Hasta el contrato listo para Paulo Díaz

Tras ser vinculado a múltiples equipos, finalmente Paulo Díaz parte a Estados Unidos para jugar en la emergente MLS que tiene a figuras como Lionel Messi y Luis Suárez. El defensa de la Roja será jugador del Atlanta United.

“El futbolista se sometió a la revisión médica el día lunes. Contrato a largo plazo en Estados Unidos”, reportó la citada fuente. En el equipo lo esperan figuras como el paraguayo Miguel Almirón, conocido por su polémica en el Mundial 2026.

Díaz venía cortado en River y sumamente cuestionado por los hinchas tras su último nivel. Eso, sumado a la negativa de llegar a un acuerdo económico lo divorciaron de la fanaticada millonaria.

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El defensor jugó solo cuatro partidos como titular en todo el año y deja el elenco de Núñez tras arribar en 2019. Tras pasar por Al Ahli de Arabia Saudita y en San Lorenzo de Argentina, sumará una nueva experiencia en el exterior.