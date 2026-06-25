El novel ariete de 16 años se emocionó al hablar de su primer tanto por el plantel estelar del Cacique. "Veía a Arturo Vidal por la tele y pensaba que nunca iba a poder jugar con él", dijo el puconino.

Felipe Raipán entró casi como un cambio desesperado en Colo Colo, que dominó a O’Higgins durante casi todo el partido, pero una ráfaga celeste puso el partido 2-2 en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ocurrió eso, Fernando Ortiz sacó de la cancha a Tomás Alarcón.

Y mandó al campo de juego a Raipán, el cuarto debutante más novel en la historia alba. Por esas cosas que tiene la vida y el fútbol, al oriundo de Pucón le quedó una pelota aérea a la que le sacó máximo rédito. Un centro de Víctor Felipe Méndez encontró al “50”.

El puconino se impuso a Felipe Ogaz y dejó parado a Omar Carabalí con un cabezazo muy bien dirigido. Su tanto desató el festejo y también un sinfín de emociones. “Cuando metí el gol recordé todo lo que había pasado, que dejé a mi familia”, aseguró Raipán en TNT Sports.

El emocionado festejo de Felipe Raipán en Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“A mi mamá la veo cada un mes. A mi papá también. No tengo tantas palabras, muchas emociones”, añadió el promisorio ariete del Cacique en esta conversación que tuvo con el periodista Daniel Arrieta. Raipán había tenido su estreno ante Deportes Recoleta.

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Y frente al Capo de Provincia se vistió de héroe. “Mucho trabajo, mi familia siempre me está apoyando. Cumplir un sueño más es darles muchas alegrías a ellos. Agradezco al profe, a los compañeros que siempre me están apoyando. Muy agradecido”, dijo Raipán muy emocionado.

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Felipe Raipán agradece por coincidir con Vidal en Colo Colo: “Lo veía en la tele y decía que…”

Para Felipe Raipán, ser compañero de Arturo Vidal en Colo Colo es algo que creyó imposible. “Lo veía en la tele y decía que nunca iba a poder jugar con él, pero ahora es todo un sueño”, manifestó el ariete puconino luego de ser escogido el jugador del partido por TNT Sports.

El cabezazo que desató el jolgorio albo gracias a Felipe Raipán. (Andres Pina/Photosport).

Arrieta le abrió el micrófono para enviar saludos. Y Raipán se acordó de muchos seres queridos. “Agradecer a todos los miembros de mi familia, a la de mi polola, al tío, a mi papá y mi mamá que los amo mucho. A mi hermano igual. También a toda la gente de Pucón, los quiero mucho a todos”, cerró muy feliz el novel atacante surgido en el semillero albo.

Por lo pronto, Raipán tiene tiempo para festejar su primera conquista en el plantel estelar de Colo Colo. Aunque no mucho, pues el 29 de junio los albos saldrán nuevamente a la cancha. Esta vez para visitar a Unión Española en el estadio Santa Laura.

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