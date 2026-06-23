El Tano Ortiz usó el ejemplo del joven puconino de 16 años para hablar de las divisiones menores albas. "Hay que darle tiempo", dijo sobre Raipán.

Faltaban siete minutos para el final del duelo que Colo Colo le ganó a Deportes Recoleta cuando Fernando Ortiz decidió propiciar el debut de Felipe Raipán, quien reemplazó al delantero argentino Maximiliano Romero, autor de uno de los goles.

Raipán, quien se ubicó en el cuarto jugador más joven en estrenarse con la camiseta alba por delante de Damián Pizarro, tuvo algunas jugadas para mostrar parte de su potencial. Como cuando dejó en el camino a Francisco Alarcón y sacó un centro que Leandro Hernández estuvo a punto de transformar en gol.

En la visita que el Tano Ortiz hizo al estudio de Todos Somos Técnicos, el DT del Cacique se refirió al potencial que ve en el futbolista de 16 años que nació en Pucón y cuyo apellido significa Flor del Puma en mapudungún. “Hay buen paterial en Colo Colo, pero es un proceso”, dijo el argentino en el set del programa estrella de TNT Sports.

Felipe Raipán supera la marca de Francisco Alarcón de Deportes Recoleta. (Andres Pina/Photosport).

“Este chico Felipe Raipán, hay que darle tiempo. Uno dice eso. Sí, juega y después lo baja de categoría. Si es necesario, que baje de categoría para que se dé cuenta de la realidad y de que nadie le regala nada”, agregó el otrora zaguero central, quien surgió como futbolista profesional en Boca Juniors.

Fernando Ortiz da indicaciones ante Deportes Recoleta. (Andres Pina/Photosport).

Y en su carrera de entrenador dirigió al América de México, donde empezó como interino tras haber sido el conductor del equipo Sub 20 de las Águilas. Vale decir, sabe de sobra el funcionamiento de un equipo grande. También comprende cómo es el salto hacia un primer equipo de esa trascendencia.

Por eso dejó ese claro mensaje al jovencísimo Raipán. “Si tiene que bajar, que vuelva a surgir hacia adelante. Hay buen material”, insistió Fernando Ortiz, quien de todas maneras dejó una conclusión preocupante sobre el futuro del semillero albo.

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Eso sí, Fernando Ortiz sabe que el camino no es fácil para saltar desde las juveniles de Colo Colo al plantel estelar, algo que Felipe Raipán ya experimentó incluso con minutos oficiales. “Tenemos que entender que esto es un proceso”, introdujo el estratego de 48 años.

“Quizás no van a salir jugadores de potencial tremendo, pero hay que trabajar para poder potenciarlos”, sentenció el Tano Ortiz, quien ya suma seis juveniles debutantes en el elenco profesional de los albos. Raipán fue el último de ellos, pero hubo un póquer antes.

Otra imagen de Felipe Raipán en su inolvidable debut frente a Recoleta. (Andres Pina/Photosport).

El delantero Yastin Cuevas, quien incluso ya anotó su primer gol profesional ante Everton de Viña del Mar. También el carrilero derecho Víctor Campos cumplió el sueño de debutar en Colo Colo. El volante ofensivo Vicente Martínez, el mixto Benjamín Pérez y el mediocampista Rodrigo Catalán son otros dos.

También propició el estreno de dos porteros: Gabriel Maureira, quien jugó por obligación ante la seria lesión sufrida por Fernando de Paul y Eduardo Villanueva, quien entró en 2025 ante Deportes Iquique por otro problema físico del Tuto.

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